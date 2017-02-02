В Днепропетровском облсовете работает штаб по сбору гуманитарной помощи для Донбасса (ФОТО)

В здании Днепропетровского областного совета функционирует штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших в результате обстрелов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава областного совета Глеб Пригунов.

«Я хочу поблагодарить жителей нашей области, которые продемонстрировали, что украинцы никогда не оставят друг друга в беде. Хочу отметить, что аналогичные пункты сбора помощи уже открыты в Солонянском, Апостоловском районах и многих городах нашей области. На сегодняшний день в такой же помощи нуждается Марьинка. Наш штаб продолжает работать, и мы остаемся точкой сбору и местом концентрации открытых сердец и душ жителей нашего региона», - отметил он.

Штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Напомним, что 1 февраля из города была отправлена первая фура с гуманитарным грузом.

Фото: Артем Лысенко