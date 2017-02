| Общество | 16:12 | 03.02.2017 В Днепропетровском облсовете работает штаб по сбору гуманитарной помощи для Донбасса (ФОТО) В здании Днепропетровского областного совета функционирует штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших в результате обстрелов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава областного совета Глеб Пригунов. «Я хочу поблагодарить жителей нашей области, которые продемонстрировали, что украинцы никогда не оставят друг друга в беде. Хочу отметить, что аналогичные пункты сбора помощи уже открыты в Солонянском, Апостоловском районах и многих городах нашей области. На сегодняшний день в такой же помощи нуждается Марьинка. Наш штаб продолжает работать, и мы остаемся точкой сбору и местом концентрации открытых сердец и душ жителей нашего региона», - отметил он. Штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Напомним, что 1 февраля из города была отправлена первая фура с гуманитарным грузом. Фото: Артем Лысенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7