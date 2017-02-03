Кабинет Министров Украины переименовал два морских порта

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Кабинет министров Украины принял решение переименовать морского порта Ильичевск и специализированного морского порта Октябрьск.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.
Соответствующее постановление Кабмина №46 от 25 января обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно постановлению, морской порт Ильичевск переименован в морской порт Черноморск, а специализированный морской порт Октябрьск – в специализированный морской порт Ольвия.
Также документом внесены соответствующие изменения в акты Кабмина, которые содержат названия указанных географических объектов.
Отмечается, что решение принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».