| Общество | 16:26 | 06.02.2017 Кабинет Министров Украины переименовал два морских порта Кабинет министров Украины принял решение переименовать морского порта Ильичевск и специализированного морского порта Октябрьск. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Соответствующее постановление Кабмина №46 от 25 января обнародовано на официальном правительственном портале. Согласно постановлению, морской порт Ильичевск переименован в морской порт Черноморск, а специализированный морской порт Октябрьск – в специализированный морской порт Ольвия.

Также документом внесены соответствующие изменения в акты Кабмина, которые содержат названия указанных географических объектов. Отмечается, что решение принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

