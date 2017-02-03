Специалист рассказал, что люди Днепропетровщины стали меньше боятся стоматологов

Качественная работа современных специалистов, использование обезболивающих средств в последние десять лет привели к уменьшению страха пациентов перед стоматологами.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил Главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Яловой.

«Эффект советской ударной стоматологии, когда в достаточном количестве не было обеспечения действенными анестетиками, когда поход к стоматологу у пациента ассоциировался с болевыми ощущениями, в течение последних десяти лет начинает сходить на нет», - сказал он.

Так же Игорь Яловой говорит, что дети тоже всё же реже испытывают страх перед стоматологическим кабинетом.

«Проводится правильная работа стоматологов с детьми: подготовка наших юных пациентов, к тому, что надо внимательно следить за гигиеной полости рта. Дети не боятся человека в белом халате, который общается с ними в игровой форме, зачастую с демонстрацией мультипликаций. Таким образом формируется понятие о том, что гигиена полости рта, здоровая улыбка – это хорошо», - сообщил главный внештатный стоматолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Яловой.

Елена Кондрацкая