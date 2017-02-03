Суд по делу Пугачева объявил перерыв до 17 февраля

В судебном заседании, в котором рассматривалось дело по обвинению экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева обвиняемого в убийстве двух сотрудников полиции объявлен перерыв до 17 февраля.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно в ходе судебного заседания.
Перерыв был объявлен по ходатайству стороны защиты, для ознакомления с исковыми заявлениями патрульной полиции.
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Напомним, 25 сентября, в Днепре при исполнении служебных обязанностей были убиты полицейские Артем Кутушев и Ольга Макаренко. По подозрению в убийстве правоохранителей был задержан бывший боец спецподразделения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.
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