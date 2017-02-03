Как в Днепре проходил суд над Пугачевым (ФОТО)

В четверг, 9 февраля, в Кировском районном суде Днепра состоялось судебное заседание по делу экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских.

По итогам первого дня заседания суд объявил перерыв до 17 февраля, чтобы сторона защиты могла ознакомиться с исковым заявлением патрульной полиции.

Часть заседания журналисты смотрели через экран монитора

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Фото: Артем Лысенко

