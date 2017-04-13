Подстанция «Наднепрянская» абсолютно безопасна для жителей Днепра и окружающей среды, - гендиректор ДТЭК Днепрооблэнерго

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 25 апреля, в Днепре стартовало строительство подстанции «Надднепрянская» -150/10/6 кВ, которая обеспечит электроснабжение жителей части Соборного и Шевченковского районов, а также городского метрополитена.

Проект строительства и дальнейшего функционирования станции прошел большое количество экспертиз и дает гарантию безопасности подстанции как для населения, так и окружающей среды.

Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил генеральный директор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадим Кухтий.

Напомним, что проект прошел ряд экспертиз, которые проводились с высокой тщательностью. В итоге, экспертная оценка проекта продлилась практически в 2 раза дольше нормы.

«Подстанция абсолютно безопасна, причем намного безопаснее, чем существующая ныне линия электропередач. Фактически, эта линия переводится под землю, что устраняет риск прекращения электроснабжения вследствие непогоды или форс-мажорных обстоятельств, таких, как, например, ДТП. Что касается шума, то качество оборудования и шумоизоляции исключают неудобства для жителей», - сказал он.

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