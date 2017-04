| Общество | 17:47 | 26.04.2017 Для лечения и обследование чернобыльцев в больнице им. Мечникова создаются особые условия, - Сергей Рыженко Главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что в Днепропетровской области проживает около 22 тыс. чернобыльцев, 12 тыс. из них – непосредственно ликвидаторы.



Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».



«Они получили максимальную дозу излучения, и из-за этого наблюдается и рост заболеваемости, и рост смертности. Смертность ликвидаторов в Днепре, к сожалению, опережает показали по Украине на 25%, по области – на 40%. Это связано с тем, что среди ликвидаторов было очень много жителей Днепропетровщины. Ежегодно умирает 300-350 чернобыльцев. За 30 лет количество умерших составляет 7 тыс. человек. Наблюдается рост злокачественных новообразований, который выше среднеукраинского в 1,5 раза. Сердечнососудистые заболевания в 2 раза превышают среднеукраинские показатели. Патология пищеварительной системы выше, чем в Украине, в 4 раза.



Больница им. Мечникова с первых дней оказывала помощь пострадавшим от аварии. У нас есть отделение, где находятся только чернобыльцы. Для них создаются особые условия. Ежегодно диспансерным осмотром в больнице Мечникова охвачено 96-97% детей и подростков чернобыльцев.



В больнице Мечникова ведется специальный реестр чернобыльцев, а также оказывается стоматологическая помощь пострадавшим. За 30 лет такую помощь получили 6,5 тыс. человек.



Ежегодно мы проводим акции для чернобыльцев. В нынешнем году тоже прошли такие акции. Их цель – поддержать здоровье пострадавших.



К сожалению, финансирование на обследование и лечение чернобыльцев в последние годы сохраняется на одном уровне. При этом 30 грн 3 года назад и сейчас, которые выделяются в сутки на питание, – это две большие разницы. Необходимо уделять больше внимания и выделять больше средств на помощь героям», - сказал он.

