Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
28.04.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Повышение тарифов в пригородном сообщении на ПЖД»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:58 | 28.04.2017
На майские праздники возможны провокации, - общественный совет при СБУ

Во время празднования 1-го и 9-го мая в Днепре высока вероятность осуществления провокационных мероприятий.

Об этом стало известно на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» от председателя общественного совета при УСБУ в Днепропетровской области Олега Мороза.

«При проведении массовых мероприятий всегда возможны, всяческие провокации. Мы будем жестко реагировать на это. Прошу жителей города особое внимание обратить на оставленные вещи. В случае выявления такого явления, примите меры для того, чтобы расширить периметр, оградить эти вещи и тут же сообщить в органы правопорядка», - сказал Олег Мороз.

Общественный совет при УСБУ сообщает, что на сегодняшний день уже есть поступившие сообщения о запланированных мероприятиях:

«На сегодняшний день мы знаем, что есть уже два обращения к городской власти. Организация под названием «Коммунистическая организация «Большевики» собирается проводить массовые мероприятия 1-го и 9-го мая. К сожалению, городской властью не были осуществлены сдвиги по этому поводу, в судовом порядке эти события не запретили, не смотря на то, что их документы содержат запрещенную коммунистическую символику», - сообщила член совета при УСБУ в Днепропетровской области Вероника Комиссар.

«Мы просим жителей и гостей нашего города приобщаться к нашим действиям и пресекать провокации сепаратистки настроенных граждан», - обратился член совета при УСБУ в Днепропетровской области Денис Розов.

При этом, общественники просят днепрян быть толерантными:

«Никакие хулиганские действия и провокации не смогут переубедить тех, кто надевает запрещенную символику. Только толерантное отношение, только преобладание украинское патриотической символики и привлечение органов правопорядка сможет убедить всех, что Днепр это украинский город, где живут люди, уважающие нашу историю, но при этом способны защитить наше будущее», - обратилась Вероника Комиссар.

Читайте также: в преддверии праздников СБУ призывает воздержаться от пропаганды коммунистических символов: какая именно атрибутика вне закона. 
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
Последние новости
28.04.2017
13:08		 В этом году на Днепропетровщине реконструируют 12 детсадов - Валентин Резниченко
28.04.2017
13:04		 В 2017 году на программу поддержки ОСМД в Кривом Роге было выделено порядка 10 млн грн
28.04.2017
12:58		 На майские праздники возможны провокации, - общественный совет при СБУ
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика