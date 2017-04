| Общество | 12:58 | 28.04.2017 На майские праздники возможны провокации, - общественный совет при СБУ Во время празднования 1-го и 9-го мая в Днепре высока вероятность осуществления провокационных мероприятий. Об этом стало известно на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» от председателя общественного совета при УСБУ в Днепропетровской области Олега Мороза. «При проведении массовых мероприятий всегда возможны, всяческие провокации. Мы будем жестко реагировать на это. Прошу жителей города особое внимание обратить на оставленные вещи. В случае выявления такого явления, примите меры для того, чтобы расширить периметр, оградить эти вещи и тут же сообщить в органы правопорядка», - сказал Олег Мороз. Общественный совет при УСБУ сообщает, что на сегодняшний день уже есть поступившие сообщения о запланированных мероприятиях: «На сегодняшний день мы знаем, что есть уже два обращения к городской власти. Организация под названием «Коммунистическая организация «Большевики» собирается проводить массовые мероприятия 1-го и 9-го мая. К сожалению, городской властью не были осуществлены сдвиги по этому поводу, в судовом порядке эти события не запретили, не смотря на то, что их документы содержат запрещенную коммунистическую символику», - сообщила член совета при УСБУ в Днепропетровской области Вероника Комиссар. «Мы просим жителей и гостей нашего города приобщаться к нашим действиям и пресекать провокации сепаратистки настроенных граждан», - обратился член совета при УСБУ в Днепропетровской области Денис Розов. При этом, общественники просят днепрян быть толерантными: «Никакие хулиганские действия и провокации не смогут переубедить тех, кто надевает запрещенную символику. Только толерантное отношение, только преобладание украинское патриотической символики и привлечение органов правопорядка сможет убедить всех, что Днепр это украинский город, где живут люди, уважающие нашу историю, но при этом способны защитить наше будущее», - обратилась Вероника Комиссар. Читайте также: в преддверии праздников СБУ призывает воздержаться от пропаганды коммунистических символов: какая именно атрибутика вне закона.

