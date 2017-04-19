Житель Днепра разделся в центре Киева до трусов ради смартфона

В столице завершились состязания под. названим «Мокрые игры». 12 человек в 12-ти ванных с водой посреди Крещатика складывали кубики рубика, пели песни и играли в мяч. Победу одержал житель Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы мероприятия.

Таким образом один из украинских магазинов техники решил отметить старт продаж новинки в сфере смартфонов. На право просидеть 6 часов в публичной ванной претендовали около 340 человек, предварительно зарегистрировавшихся на сайте конкурса.

«Для меня эта победа была не столько борьбой, сколько желанием что-то себе доказать. Участники были максимально дружелюбными. Мне очень нужен был новый телефон, старый уже разваливался. Может, судьба подарила мне такой шанс за хорошее поведение», – рассказывает победитель Александр Лазоренко, который в качестве награды получил смартфон, еще не поступивший в официальную продажу.