На Днепропетровщине в этом году реконструируют 25 школ, - Валентин Резниченко

В этом году в Днепропетровской области реконструируют 25 школ. Как сообщил председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко, акцент - на опорных школах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Продолжаем обновлять учебные заведения. В 2016-м капитально отремонтировали полсотни школ, теперь переходим к реконструкции. До конца года реконструируем 25 школ, 5 из которых - опорные » - рассказал Валентин Резниченко.

Реконструкция школы в селе Котовка Магдалиновского района уже завершается.

«Готовимся стать опорной школой, поэтому ремонт актуально. Сейчас есть 189 учеников, в планах - 625 », - рассказала директор школы Ольга Полишко.

В школе полностью обновили левое крыло - обустроили пищеблок, спортивный и актовый залы, музыкальный кабинет, библиотеку. В здании заменили окна, сделали новый пол, отремонтировали крышу.

«Работы выполнены уже на 95%, сейчас асфальтируют дорожки. К школьному выпускному все будет сделано », - сказал подрядчик Андрей Топал.

Сегодня на Днепропетровщине работает уже 17 опорных школ, и до конца года планируется создать еще 8.

