18 мая в Днепре отметят День вышиванки

Заместитель главы ОО «Сила майбутнього» Светлана Лукьянченко сообщила, что 18 мая в 17.00 на площади Героев Майдана в Днепре начнется празднование Дня вышиванки.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Это символический, позитивный праздник, объединяющий украинцев. В нынешнем году в рамках празднования мы хотим провести фотосессию в вышиванках, выставку изделий ручной работы. Также будет большой концерт группы «Вертеп» и детских коллективов», - сказала она.

Председатель общественной организации «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова отметила, что День вышиванки – это международный праздник, праздник души. «Мы его организовываем уже 3-й год. В этот день, куда бы вы не шли, - на работу, в школу или просто на прогулку, - оденьте вышиванку.

На празднике 18 мая будет парад новорожденных в вышиванках. Также будут работать аниматоры, дети смогут рисовать мелом на асфальте и пр.», - сказала она.