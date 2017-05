| Общество | 13:07 | 11.05.2017 18 мая в Днепре отметят День вышиванки Заместитель главы ОО «Сила майбутнього» Светлана Лукьянченко сообщила, что 18 мая в 17.00 на площади Героев Майдана в Днепре начнется празднование Дня вышиванки. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Это символический, позитивный праздник, объединяющий украинцев. В нынешнем году в рамках празднования мы хотим провести фотосессию в вышиванках, выставку изделий ручной работы. Также будет большой концерт группы «Вертеп» и детских коллективов», - сказала она. Председатель общественной организации «Сила майбутнього» Татьяна Гладкова отметила, что День вышиванки – это международный праздник, праздник души. «Мы его организовываем уже 3-й год. В этот день, куда бы вы не шли, - на работу, в школу или просто на прогулку, - оденьте вышиванку. На празднике 18 мая будет парад новорожденных в вышиванках. Также будут работать аниматоры, дети смогут рисовать мелом на асфальте и пр.», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

