| Общество | 13:51 | 11.05.2017 «Быть мамой трудно сначала. Потом это становится стилем жизни», – многодетная мать Анна Иванова (LIFESTORY) Семья – это место, где чувствуешь защищенность и получаешь первые уроки любви. Так считают в семье Ивановых, в которой растут шестеро детей. Какими им быть и как жить, на собственном примере показывают родители. Хранительница домашнего очага Анна Иванова говорит: тяжело быть мамой одного ребенка, потом это становится стилем жизни. Многодетная мать – героиня рубрики ДнепрОГА «Наши люди». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Семья Ивановых переехала в Днепр из Донецка из-за войны на Донбассе. Их вторым домом стал модульное городок в районе Левобережный-3. Заходя в гости к Ивановым, по количеству пар обуви можно безошибочно определить: семья здесь большая. Главный – Юрий Семенович, хранительница домашнего очага – Анна Сергеевна. Самому старшему из их шести детей – 19. Владислав оканчивает второй курс медицинского университета в Одессе. Мечтает стать патологоанатомом или военным врачом. 16-летняя Алина – студентка музыкального отделения педагогического колледжа в Днепре. «Дочка хорошо поет. Имеет амбициозную мечту – стать звездой. Мы ее поддерживаем», – улыбается мать. Задатки артиста есть и у 13-летнего Даниила. Он играет на скрипке, посещает клуб маленького лидера «Минибосс» и не против карьеры киноактера. «Сын говорит, что хочет получить два образования, чтобы зарабатывать много денег», – озвучивает детскую мечту Анна. Шустрой Ксении недавно исполнилось шесть. Девочка активно готовится к школе: учится читать и писать. «В ближайшее время отдадим ее в класс фортепиано. Это тот инструмент, которым в совершенстве должен владеть каждый музыкант. Ведь именно он формирует чувство ритма», – рассказывает мама. Ростян, Ростунчик, Рост – так ласково родители называют пятилетнего Ростислава. Говорят, он чем-то напоминает мультяшного героя Алешу Поповича. «Сильный и смелый для своего возраста, – говорит мама Анна. – Ходит на футбол и метко забивает голы». Самый младший в семье Ивановых – Юрчик. Ему всего два годика. Родился он в Днепре. «Интересный ребенок. Если что решил, обязательно сделает. Например, решил полить цветы – найдет способ, как добраться до воды и в какую посуду ее набрать», – рассказывает Анна. Мать говорит, дети помогают ей по хозяйству. Хотя графика дежурств у ребят нет, они знают, кому сегодня мыть посуду, кому мести пол и вытирать пыль, кто отвечает за уборку во дворе. «Работы не избегают, и домашние обязанности им не в тягость. У Ростика даже есть собственный пылесос, и он этим очень гордится», – говорит мать.

Анна признается, когда детей много – это только в радость. Поминутное их присутствие рядом становится необходимым как воздух. «Быть мамой трудно сначала. Потом это становится стилем жизни. Мечтаю еще о дочерях-близнецах, – улыбается женщина. – Семья – это главное в жизни человека. Карьера не ждет тебя дома, деньги не вытрут твои слезы, а слава не подарит нежность и заботу». Рубрика ДнепрОГА «Наши люди» – об интересных, талантливых, трудолюбивых и целеустремленных жителях Днепропетровщины. Знаете человека, чья история захватывает и вдохновляет? Напишите о нем и пришлите рассказ вместе с фото на электронный адрес nashiludi8@gmail.com.

