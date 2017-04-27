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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:32 | 11.05.2017
В Марганце на месте пустыря создают современный парк отдыха, - Валентин Резниченко

В Марганце строят современный парк площадью 1,7 га. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, на месте бывшего пустыря высадят деревья, обустроят поле для мини-футбола и воркаут площадку, а также символический алтарь для проведения выездных свадебных церемоний.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В этом году строим в области три зоны отдыха. Одна из них - в Марганце. Здесь на месте бывшего пустыря строим парк с фонтаном, спортивными и детскими зонами, а изюминкой станет символический алтарь, где влюбленные смогут регистрировать браки», - рассказал Валентин Резниченко.

Новый парк строят на Бульварной улице.

«Это самый заселенный район города, большинство его жителей - молодежь. Поэтому и возникла идея создать зону отдыха именно здесь. Инициативу поддержал председатель облгосадминистрации, оказал финансовую поддержку», - отметила заместитель мэра Марганца Татьяна Платонова.

На месте бывшего пустыря уже проложили коммуникации - воду, канализацию, электричество, отметил подрядчик Евгений Когитин.

«Сейчас высаживаем деревья, дальше перейдем к обустройству детских и спортивных зон, смонтируем алтарь европейского образца. Завершить все работы планируем до сентября», - сказал он.

Местные жители от идеи парка в восторге:

«Всю жизнь здесь был мусор, рос бурьян. Теперь красота будет», - сказал пенсионер Николай Мискив.

«Мимо этого места хожу на секцию. Вечером здесь страшно, потому что пустырь. А весной вообще не пробраться - грязь. Теперь будет парк с интересным замыслом, я довольна», - поделилась школьница Карина Богицова.

«У нас в городе не так много мест, где можно отдохнуть. А такой современный парк - большое дело для людей», - убеждена жительница района Светлана Горбач.
 
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Теги: Днепропетровщина

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