В Днепре открывается первый бесплатный семейный центр «Family Room»

Глава ОО «Спільними зусиллями», директор центра «Территория развития» Оксана Сулим рассказала о проекте «Территория развития».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Вместе с волонтерами мы организовывали различные акции для сбора средств для армии, работали волонтерами в больнице им. Мечникова. Там я познакомилась со своим будущим мужем Игорем Сулимом. Ему и принадлежит идея создания Территории развития. Наша миссия - поддержать семью на всех этапах ее становления. Проект работает в нескольких направлениях. Главное направление – семейное. Мы создаем первый в Днепре бесплатный семейный центр «Family Room», в котором мамы смогут заниматься своим развитием и одновременно быть с ребенком. Также мы намерены организовывать курсы для беременных, в частности для несовершеннолетних беременных. Также хотим создать школу ответственного материнства. Планируются также курсы обогащения брака. Будет и клуб для детей, где они смогут посещать различные мастер-классы. Раз в неделю будем проводить мастер-классы для детей с ограниченными физическими и психологическими возможностями.

Существует наша организация за счет благотворительных взносов. Всего в команде порядка 10 волонтеров. Работать центр будет по адресу: пр. Слобожанский, 29, к. 122. Открытие запланировано на 15 мая», - сказала она.

Участник АТО Игорь Сулим рассказал, как у него появилась идея о создании центра «Территория развития». «В АТО я пошел в апреле в 2014 году, прошел «Иловайский котел». Попал в плен. Когда истекал кровью от полученного ранения, думал, чего я достиг в этой жизни. У меня не было ни жени, ни детей. Тогда дал себя обещание, что обязательно создам семью. На лечение в больнице им. Мечникова встретил свою будущую жену Оксану.

Часто находясь на лечение, общаюсь с другими атошниками. Некоторые из них злоупотребляют алкоголем, из-за этого распадаются их семьи. Поэтому у меня появилась идея создать семейный центр, в котором и жены, и мужья, и дети смогут заниматься своим развитием», - сказал он.