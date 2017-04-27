Укразализныця констатирует дефицит грузовых вагонов

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ прошла выездная конференц-сессия «Инновационные технологии для подвижного состава» целью которой стало обсуждение состояния железнодорожной отрасли, а также необходимость обновления вагонного парка и модернизации инфраструктуры и подвижного состава.

На сегодняшний день вагонное хозяйство «Укрзалізниці», как национального оператора железных дорог, переживает тяжелые времена и испытало существенное сокращение. Так, только за 2015-2016 гг парк был сокращен более чем на 8,5 тыс. вагонов.

«Хочу отметить, что объемы ремонтов вагонов «Укрзалізниці» резко сократился: с 39069 в 2013 году до 28530 в 2015м. Немалое влияние на ситуацию оказало проведение антитеррористической операции и потеря контроля над частью территории. Решающим фактором сокращения рабочего парка является исключение вагонов. В период 2015-2016 годов у нас постоянно росло количество неисправных вагонов, они исключались из рабочего парка и нас сегодняшний день парк составляет 70 тыс. вагонов. И этого количества 7,5 тыс. вагонов рабочего парка находятся на неконтролируемой территории. Еще около 12 тыс. вагонов находятся в нерабочем парке и нуждаются в ремонте. В целом, если ситуация в стране не изменится, то вопрос приобретения вагонов станет остро», - отметил первый заместитель начальника Департамента вагонного хозяйства УЗ Михаил Мурашко.

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Он добавил, что на сегодняшний день для покрытия всех потребностей УЗ необходимо иметь в распоряжении 67,2 тыс. вагонов, включая частные.