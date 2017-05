| Общество | 12:06 | 15.05.2017 В Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах капитально ремонтируют дороги, - Валентин Резниченко На Днепропетровщине капитально ремонтируют коммунальные дороги в Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах. В частности в Павлограде завершают восстановление одной из наибольших улиц города, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«В приоритете - социально важные дороги, ведущие к больницам, школам и детсадам. Все работы финансируются из областного бюджета. Поэтому главная задача, которую команда ДнепрОГА ставит перед подрядчиками, - качество. В этом году уже отремонтировали шесть дорог. На 16-ти работы еще продолжаются. Например, в Павлограде завершают ремонтировать улицу Успенскую», - сказал Валентин Резниченко.



Улицу Успенскую в Павлограде не ремонтировали почти 20 лет.



«Была она вся разбита. Скажу, как водитель, - ездить на автомобиле было не рентабельно. Слишком дорого обходился ремонт», - говорит местный житель Игорь.



Было полностью демонтировано старый асфальт. Сейчас уже закончили 2/3 ремонта автодороги.



«После того, как полностью положим асфальт, установим современные ливневые системы, чтобы не подтапливало здешние дворы», - сказал представитель подрядной организации Геннадий Осадчук.



По завершению ремонта Успенскую откроют для грузового транспорта - это «разгрузит» центральную улицу Павлограда от крупногабаритных машин.

