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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:06 | 15.05.2017
В Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах капитально ремонтируют дороги, - Валентин Резниченко

На Днепропетровщине капитально ремонтируют коммунальные дороги в Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах. В частности в Павлограде завершают восстановление одной из наибольших улиц города, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«В приоритете - социально важные дороги, ведущие к больницам, школам и детсадам. Все работы финансируются из областного бюджета. Поэтому главная задача, которую команда ДнепрОГА ставит перед подрядчиками, - качество. В этом году уже отремонтировали шесть дорог. На 16-ти работы еще продолжаются. Например, в Павлограде завершают ремонтировать улицу Успенскую», - сказал Валентин Резниченко.

Улицу Успенскую в Павлограде не ремонтировали почти 20 лет.

«Была она вся разбита. Скажу, как водитель, - ездить на автомобиле было не рентабельно. Слишком дорого обходился ремонт», - говорит местный житель Игорь.

Было полностью демонтировано старый асфальт. Сейчас уже закончили 2/3 ремонта автодороги.

«После того, как полностью положим асфальт, установим современные ливневые системы, чтобы не подтапливало здешние дворы», - сказал представитель подрядной организации Геннадий Осадчук.

По завершению ремонта Успенскую откроют для грузового транспорта - это «разгрузит» центральную улицу Павлограда от крупногабаритных машин.
 
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Теги: дороги, Днепропетровщина

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