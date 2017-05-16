Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.05.2017
10:00		 МОСТ-ДНЕПР:«Статистика и профилактика ДТП с велосипедистами и байкерами»
17.05.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Подготовка пляжей Днепропетровской области к сезону»
17.05.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Украинцам заблокируют доступ к mail.ru и «ВКонтакте»
17.05.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные. А также как распознать оригинальные купюры от фальшивок»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:44 | 16.05.2017
В «ВКонтакте» была распространена видеозапись, на которой двое курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел выражали недовольство украинской музыкой, - МВД

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко считает решение о блокировании доступа к ряду российских сайтов правильным и заявляет, что департамент киберполиции обязательно будет выполнять это решение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Относительно запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. Согласно вот этому решению СНБО. Давно пора.

Именно в Вконтакте три дня назад была распространена эта позорная, даже идиотская видеозапись, на которой двое в то время курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел, ругаясь нецензурной бранью, выражали недовольство украинской музыкой, которая звучала на Площади Свободы в Харькове в День независимости 24.08.2016 года», - сообщил Шевченко.

Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали российские соцсети и IT-сервисы.

Читайте также: «Блокировать «ВКонтакте» практически невозможно», - Интернес-ассоциация
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, интернет

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.05.2017 15:56 «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда на Троицу
16.05.2017 10:32 В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные
15.05.2017 18:18 В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
Последние новости
16.05.2017
15:56		 «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда на Троицу
16.05.2017
15:44		 В «ВКонтакте» была распространена видеозапись, на которой двое курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел выражали недовольство украинской музыкой, - МВД
16.05.2017
15:12		 Никогда за свою историю Украина не имела такой свободы, - Петр Порошенко (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика