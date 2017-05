| Общество | 15:44 | 16.05.2017 В «ВКонтакте» была распространена видеозапись, на которой двое курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел выражали недовольство украинской музыкой, - МВД Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко считает решение о блокировании доступа к ряду российских сайтов правильным и заявляет, что департамент киберполиции обязательно будет выполнять это решение. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Относительно запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. Согласно вот этому решению СНБО. Давно пора. Именно в Вконтакте три дня назад была распространена эта позорная, даже идиотская видеозапись, на которой двое в то время курсантов Харьковского Нацуниверситета внутренних дел, ругаясь нецензурной бранью, выражали недовольство украинской музыкой, которая звучала на Площади Свободы в Харькове в День независимости 24.08.2016 года», - сообщил Шевченко. Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. В частности, под санкции попали российские соцсети и IT-сервисы. Читайте также: «Блокировать «ВКонтакте» практически невозможно», - Интернес-ассоциация

