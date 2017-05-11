Завтра под стенами Верховной Рады пройдет молебен о вразумлении депутатов

В четверг, 18 мая, в 09:00, представители приходов и монастырей из разных епархий УПЦ намерены собраться под стенами украинского парламента, чтобы провести молебен о вразумлении народных депутатов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЦ.

«Новость о включении скандальных законопроектов №4128 и №4511 в повестку дня сессии Верховной Рады, которая должна состояться на этой неделе в четверг, вызвала волну возмущения среди религиозного сообщества Украины. Во многих областях верующие активно присылают обращение к своим народным избранникам с требованием отозвать эти законодательные инициативы. Для того, чтобы умолить Бога о вразумлении депутатов, они собираются даже провести молебен перед окнами парламента.

После того, как скандальные законопроекты Еленский и Тымчука № 4128 и №4511 неожиданно оказались в повестке дня Верховной Рады, по всем регионам Украины начался активный сбор подписей под обращениями к депутатам с требованием не допустить принятия этих не только антирелигиозных, но и антигосударственных законов.

Духовенство и миряне пытаются заставить народных избранников услышать мнение религиозной части общества и предотвратить узаконивание в Украине дискриминации по религиозному признаку», - отметили в УПЦ.

Осенью прошлого года верующие УПЦ из разных уголков Украины уже собирались у стен Верховной Рады, выступая против законопроекта № 4128, который был внесен в повестку дня 6 октября на рассмотрение украинского парламента.

В УПЦ уверены, что законопроект №4128 может дать зеленый свет так называемому «церковному рейдерству».

