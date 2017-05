| Общество | 18:28 | 17.05.2017 Как воспользоваться безвизом в Евросоюз (ПОЛЕЗНО) Совет Европы окончательно одобрил безвизовый режим с Украиной. Какие документы нужны для путешествия в страны ЕС и сколько можно там находиться. О этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Безвиз будет распространяться исключительно на туристические поездки и не позволит проживать, учиться или работать в странах Евросоюза. Самое главное условие безвизовой поездки – наличие биометрического загранпаспорта. При себе также необходимо иметь документы, подтверждающие цель поездки, платежеспособность, полис медстрахования, обратный билет. Безвизовый режим для Украины предусматривает пребывание в странах ЕС в течение 90 дней за полгода. Если возникнет необходимость остаться на более длительный период времени – придется оформлять визу. Планируется, что безвиз для Украины заработает с 11 июня. По новой системе посетить можно будет любую страну Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, которые не входят в Шенгенскую зону. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

