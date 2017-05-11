Как воспользоваться безвизом в Евросоюз (ПОЛЕЗНО)

Совет Европы окончательно одобрил безвизовый режим с Украиной. Какие документы нужны для путешествия в страны ЕС и сколько можно там находиться.

О этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Безвиз будет распространяться исключительно на туристические поездки и не позволит проживать, учиться или работать в странах Евросоюза.

Самое главное условие безвизовой поездки – наличие биометрического загранпаспорта. При себе также необходимо иметь документы, подтверждающие цель поездки, платежеспособность, полис медстрахования, обратный билет.

Безвизовый режим для Украины предусматривает пребывание в странах ЕС в течение 90 дней за полгода. Если возникнет необходимость остаться на более длительный период времени – придется оформлять визу.

Планируется, что безвиз для Украины заработает с 11 июня. По новой системе посетить можно будет любую страну Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, которые не входят в Шенгенскую зону.