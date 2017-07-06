Врачи отмечают рост пивного алкоголизма среди подростков в Днепре

Главный врач Днепропетровского областного наркологического диспансера Наталья Белая отметила, что за последние 5 лет процент пивной интоксикации среди подростков вырос с 3-х до 5%. Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В 2016 году лечение в диспансере прошли 56 несовершеннолетних, половина из них лечились от алкоголизма. За полгода 2017 года у нас уже лечились 34 человека. 60% из них страдают пивным алкоголизмом. На сегодняшний день в стационаре находятся 18 подростков, пристрастившихся к пиву. Зачастую подростки наследуют поведение родителей, которые ежедневно употребляют пиво у них на виду. Бывает, что сами родители разрешают детям попробовать алкоголь в раннем возрасте. Здесь нужно учитывать, что пиво – это ворота в большой алкоголизм. Оно далеко не безобидно, как кажется на первый взгляд. Это не пищевой продукт. В нем содержатся консерванты и даже антибиотики. Употребление пива наносит существенный вред здоровью взрослого человека, не говоря уже о растущем организме подростка», - сказала она. Читайте также: Пивной алкоголизм у подростков ведет к психическим поведенческим расстройствам, - эксперт