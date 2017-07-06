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| Общество | 12:04 | 18.07.2017
С начала года служить по контракту на Днепропетровщине пошли 1304 человека

Заместитель военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата подполковник Сергей Полуцыган заявил, что с начала года служить по контракту на Днепропетровщине пошли 1304 человека.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Люди, которые приняли решение служить по контракту, амии выбирают воинскую часть, в которой хотят служить, и после собеседование заключают контракт с руководством части. Контракт может длиться от полугода до 5 лет. Приоритет мы отдаем тем, кто проходит воинскую службу, в том числе и по мобилизации. Кто идет служить без опыта, проходит 3-месячную подготовку и только потом отправляется служить в часть. На сегодняшний день наблюдается дефицит следующих профессий: танкисты, артиллеристы, минометчики, механики, разведчики, водители и др.», - сказал он.

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