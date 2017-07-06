Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.



Главный судья Дворовых Олимпийских игр Александр Багацкий рассказал, что в рамках 2-го сезона Дворовых Олимпийских игр пройдут около 20 соревнований по следующим дисциплинам: дартс, настольный теннис, футбол и баскетбол.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Сначала формируется команда определенного двора. Затем определяются победители каждой команды по дисциплинам: футболу, стритболу, дартсу и пинг понгу. После этого проводится финал, где победители каждой из команд и соревнуются за первенство города.

В течение второго сезона планируем за два месяца провести 20 соревнований», - рассказал он.

Финал состоится в середине сентября.

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный Чемпион мира, двукратный бронзовый призер, двукратный чемпион Европы, двукратный Чемпион Кубка мира Александр Багацкий традиционно является главным судьей соревнований. Участники соревнований считают автограф от Чемпиона талисманом, вдохновляющий на победы.

Напомним, что инициатором акции является общественный деятель и меценат Геннадий Гуфман, а организатором - гражданское объединение «Народное партнерство. Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся сегодня во дворе по адресу проспект Героев, 4. Завтра, 23 июля, в 11 часов турнир продолжится во дворе по адресу проспект Героев, 33. Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь.

