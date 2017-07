| Общество | 08:41 | 26.07.2017 В Днепре из-за утечки бензина на ж/д дороге произошла задержка пассажирских поездов Железнодорожники и работники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области ликвидировали утечку груза из цистерны на перегоне Сухачевка – Диевка. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Укрзалізниця». 25 июля в 17:53 дежурная по станции 175 км перегона Сухачивка - Диевка заметила утечку груза из цистерны. Цистерна, в которой был бензин, принадлежит Белорусской железной дороги. Угрозы здоровью жителей и экологии региона нет. Груз перевозился из Беларуси до станции Самаровка. После сообщения об утечке бензина железнодорожники решили доставить груз для проведения осмотра подвижного состава до ближайшей станции Диевка регионального филиала «Приднепровская железная дорога». В 18:03 груз доставлен на станцию и начата проверка. По предварительной информации, основной клапан нижнего сливного устройства был недокручен, а предохранитель лопнул. Клапан докрутили, что прекратило утечку груза. Железнодорожники совместно с работниками ГСЧС ликвидировали утечку в 19:22. Для предотвращения загорания участок, на котором произошла утечка бензина, спасатели обработали пеной. Также на этом участке было временно прекращено движение пассажирских поездов, которое восстановили в 21:05. Из-за инцидента произошла задержка ряда пассажирских поездов, почти на час выбился из графика поезд №70 Львов-Мариуполь, на 1:40 поезд №63/64 Днепр - Одесса, почти на 20 мин №736 Киев-Запорожье, и более чем на час поезд №293 Геническ-Хмельницкий и некоторые пригородные поезда. Железнодорожники принимают меры для уменьшения времени отставание пассажирских поездов от графика движения. Обстоятельства инцидента выясняются. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

