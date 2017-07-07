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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:34 | 02.08.2017
В Днепре открыли Украинский - Бразильский Центр

Вчера, 1 августа, в помещении таможенной академии состоялось торжественное открытие Ценра украинско-бразильских отношений. Событие, которое означает лишь одно - экономика и инвестиционная привлекательность Днепропетровщины растет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» с ообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Открытие Центра началось приветственными речами руководства области, в частности, председателя областного совета Глеба Пригунова, и полномочного посла Бразилии в Украине Освалдо БИАТА Джуниора.
Впоследствии была перерезана лента, гостей приветствовали украинским народными танцами и песнями. Отныне отношения Днепропетровской области и правительства Бразилии перейдут на новый уровень.

«Днепропетровщина имеет большой инвестиционный потенциал. Это понимают наши международные партнеры. Сегодня существуют реальные перспективы для расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, это касается экспорта в Бразилию украинского зерна, муки, а также сотрудничества в сфере производства и торговли сахаром, производства биотоплива, сотрудничества между высшими учебными заведениями стран», - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов.

Связь Украины с Бразилией всегда был тесным, в таких повседневных вещах как кофе, как футбол, любимые команды и лучшие в мире игроки, за которых болеют миллионы украинский. Так же как и Украина, Бразилия свою насыщенную событиями историю.

«Сегодня, когда Украина является независимой и находится на пути к становлению и развитию, мы очень рады, что связи с бразильским правительством перешли на совершенно иной уровень. Не только культурно-социальный, но и политико-экономический. Надеюсь, что наше сотрудничество будет крепким и плодотворным! « - сказал в своей речи Глеб Пригунов.

Председатель областного совета также анонсировал открытие консульства и проведения бизнес форума с послом Бразилии. Оба мероприятия пройдут завтра, 2 августа. Место проведения бизнес форума - здание Днепроперовского областного совета, 3 этаж, начало - в 11:00. Приглашенные предприниматели со всей Украины. Тема обсуждения - возможности инвестиций и сотрудничества с Бразилией.
 
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Теги: Украина, Днепр

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