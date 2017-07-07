На Днепропетровщине оформить биометрический паспорт теперь можно и в субботу, - ГМС

И.о. начальника государственной миграционной службы в Днепропетровской области Светлана Куляба рассказала, что теперь жители региона смогут оформить биометрические паспорта и в субботу, а в будни.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В связи с большим ажиотажем и дополнительным спросом на биометрические паспорта для удобства горожан был изменен график приема в государственной миграционной службе Днепропетровской области.

С 5 августа горожане имеют возможность, получать административные услуги и оформить документы на биометрический паспорт со вторника по пятницу, с 09:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 16:00. Воскресенье, понедельник – выходные дни.

Такой же график работы будет действовать в территориалных подразделениях Кривого Рога и Каменского, Никопольского, Вольногорского, Терновского, Апостоловского, Солонянского, Царичанского и Широковского районах.

Территориальные подразделения в Новомосковском, Павлоградском, Синельниковском, Желтоводском, Марганецком, Покровском, Першотравенском, Верхнеднепровском, Васильковском, Петриковского, Криворожском, Днепровском, Криничанском, Магдалиновском, Межесвском, Петропавловском, Покровском, Пятихатском, Софиевском, Томаковском и Юрьевском будут работать со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу с 08:00 до 15:00. Воскресенье, понедельник – выходной», - рассказала она.

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