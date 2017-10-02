Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели

ИА «МОСТ-ДНЕПР» подготовило подборку самых популярных запросов недели по версии Google Trends. С 29 сентября по 6 октября украинцев больше всего интересовала такая информация:

1. Каталония – более 50 тысяч запросов.

2. Лас Вегас – более 50 тысяч запросов.

3. Пенсионная реформа в Украине – более 20 тысяч запросов.

4. День учителя – более 20 тысяч запросов.

5. Динамо Киев – более 20 тысяч запросов.

6. Вера, Надежда, Любовь – более 20 тысяч запросов.

7. Это фиаско, братан – более 10 тысяч запросов.

8. Макс Барских – более 10 тысяч запросов.

9. Tom Petty – более 10 тысяч запросов.

10. Киев днем и ночью – более 10 тысяч запросов.