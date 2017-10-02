Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» подготовило подборку самых популярных запросов недели по версии Google Trends. С 29 сентября по 6 октября украинцев больше всего интересовала такая информация:
1. Каталония – более 50 тысяч запросов.
2. Лас Вегас – более 50 тысяч запросов.
3. Пенсионная реформа в Украине – более 20 тысяч запросов.
4. День учителя – более 20 тысяч запросов.
5. Динамо Киев – более 20 тысяч запросов.
6. Вера, Надежда, Любовь – более 20 тысяч запросов.
7. Это фиаско, братан – более 10 тысяч запросов.
8. Макс Барских – более 10 тысяч запросов.
9. Tom Petty – более 10 тысяч запросов.
10. Киев днем и ночью – более 10 тысяч запросов.