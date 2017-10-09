Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели

ИА «МОСТ-ДНЕПР» подготовило подборку самых популярных запросов недели по версии Google Trends. С 6 по 13 октября украинцев больше всего интересовала такая информация:

1. Украина Хорватия – более 200 тысяч запросов.

2. Украина Косово - более 200 тысяч запросов.

3. Футбол – более 50 тысяч запросов.

4. Мастер шеф – более 20 тысяч запросов.

5. Фритьоф Нансен – более 20 тысяч запросов.

6. День юриста – более 20 тысяч запросов.

7. Топ модель по-украински – более 20 тысяч запросов.

8. Международный день девочек – более 10 тысяч запросов.

9. Сергей Бабкин – более 10 тысяч запросов.

10. Пятница 13 – более 10 тысяч запросов.

Напомним, на прошлой неделе самыми популярными запросами в Google были: Каталония, Лас Вегас, пенсионная реформа в Украине.