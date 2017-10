| Общество | 14:32 | 15.10.2017 В Днепре прошел марш за права животных: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ) Сегодня, 15 октября, в Днепре прошел марш за права животных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Данное мероприятие проводилось одновременно по всей Украине. В акции принимали участие сотни людей, многие пришли со своими домашними животными. Катерина Дробязгова рассказала, что на марше защищала права диких животных, которые используются для притравки дичи «Известная практика у волонтеров, когда люди разъезжаясь с дач, оставляют собак. Вот и в этот раз. Собака привела 4 щенят. Подобранные животные находились в запущенном состоянии. В настоящее время мама простерилизована, осталось пристроить только Дейзи, она уже обработана, привита и готова к усыновлению. Дейзи общительная и игривая», - рассказала волонтер о подопечной Дейзи. Участники марша прошли от Европейской площади к цирку, а оттуда по набережной к Фестивальному причалу, где состоялся флешмоб.

