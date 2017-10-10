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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:32 | 15.10.2017
В Днепре прошел марш за права животных: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 15 октября, в Днепре прошел марш за права животных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Данное мероприятие проводилось одновременно по всей Украине.

В акции принимали участие сотни людей, многие пришли со своими домашними животными.

Катерина Дробязгова рассказала, что на марше  защищала права диких животных, которые используются для притравки дичи

«Известная практика у волонтеров, когда люди разъезжаясь с дач, оставляют собак. Вот и в этот раз. Собака привела 4 щенят. Подобранные животные находились в запущенном состоянии. В настоящее время мама простерилизована, осталось пристроить только Дейзи, она уже обработана, привита и готова к усыновлению. Дейзи общительная и игривая», - рассказала волонтер о подопечной Дейзи.

Участники марша прошли от Европейской площади к цирку, а оттуда по набережной к Фестивальному причалу, где состоялся флешмоб.


 
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Теги: Днепр

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