В Днепре прошел марш за права животных: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Сегодня, 15 октября, в Днепре прошел марш за права животных.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
Данное мероприятие проводилось одновременно по всей Украине.
В акции принимали участие сотни людей, многие пришли со своими домашними животными.
Катерина Дробязгова рассказала, что на марше защищала права диких животных, которые используются для притравки дичи
«Известная практика у волонтеров, когда люди разъезжаясь с дач, оставляют собак. Вот и в этот раз. Собака привела 4 щенят. Подобранные животные находились в запущенном состоянии. В настоящее время мама простерилизована, осталось пристроить только Дейзи, она уже обработана, привита и готова к усыновлению. Дейзи общительная и игривая», - рассказала волонтер о подопечной Дейзи.
Участники марша прошли от Европейской площади к цирку, а оттуда по набережной к Фестивальному причалу, где состоялся флешмоб.