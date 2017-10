| Общество | 10:26 | 20.10.2017 За средства, которые были похищены из бюджета Днепра, можно было всем днепрянам снизить тарифы на отопление и воду до уровня 2015 года, - Суханов На пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» Антикоррупционная инициатива Днепра представила общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года. В организации утверждают, что «за этот период путем завышения цен при общей сумме конкурсных торгов 322,7 млн грн Филатов и его подручные вывели из бюджета Днепра очередные 3,6 миллиона гривен. Таким образом, общая сумма хищений с 2016 года превысила 660 млн грн». «Если бы Филатов не украл эти и деньги и принял программу ОппоБлока по компенсации за счет городского бюджета поставщикам услуг разницы между текущими тарифами и теми, которые действовали в конце 2015 года, то этого было достаточно, чтобы снизить тарифы на водо- и теплоснабжение на год для всех горожан», - сказал активист Антикоррупционной инициативы Сергей Суханов. Фракция ОппоБлока в горсовете Днепра еще в 2016 году предложила механизм снижения тарифов для жителей Днепра до уровня 2015 года. Это можно было принять простым голосованием депутатов горсовета. Для его реализации необходимо выделить коммунальным тепло- и водоснабжающим предприятиям компенсаций из городского бюджета Днепра. Деньги на это в бюджете есть, но их третий год цинично разворовывает Филатов и его окружение. Он отметил, что в 2016-м и 2017 году Филатов выделял из городскогобюджета коммунальным тепло- и водоснабжающим предприятиям около двух миллиардов гривен. «Никаких энергосберегающих технологий, энергоэффективности. Куда делись деньги? Это очередной распил бюджетных денег, так же как и произошло с выделенными деньгами на «ремонт» моста (250 млн грн), Набережной (70 млн грн) и т.д. Такая же судьба - у метро, и всего, за что берется Филатов. В этом должны разобраться правоохранительные органы», - сказал Суханов. Напомним, что с 2015 года тарифы на отопление в теплоснабжающих предприятиях Днепра в среднем выросли на 80%. «Чтобы защитить людей сопредседатель нашей фракции в парламенте Александр Вилкул внес пакет законопроектов по снижению тарифов в два раза и введению мораторию на их дальнейшее повышение. Мы требуем, чтобы власть их приняла. Когда Александр Вилкул был губернатором и вице-премьером – 4 года тарифы на ЖКХ были стабильными и не поднимались», - сказал Суханов. В Антикоррупционной инициативе представили документы и назвали структуры, через которые незаконно выводилась большая часть денег, украденных из городского бюджета в сентябре 2017 г. «Только в сентябре 2017 года ОПГ Филатова вывела из бюджета Днепра 3,6 миллиона гривен. Чтобы было понятнее, за эти средства можно было бы обеспечить питание полутора тысяч школьников в течение всего учебного года. Или обеспечить оздоровление 1440 детей в детских лагерях на море», - отметил Суханов. На основании материалов, переданных общественными активистами правоохранительным органам, Национальная полиция уже ведет досудебное расследование в рамках внесенного в ЕРДР под №12016040030000308 (04.05.2016) уголовного производства. Также областная прокуратура по факту криминальных противозаконных действий руководства мэрии завела уголовное производство № 42016040000000660 от 01.08.2016 г. Ход расследования контролируется Главным Управлением Национальной полиции. Кроме того, Антикоррупционная инициатива Днепра передала в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, Нацполицию, Антимонопольный комитет, НАБУ, а также послам ведущих стран материалы, свидетельствующие, что общая сумма денег, выведенных из бюджета Днепра за два года - более 660 миллионов гривен. Ранее мэр Днепра Борис Филатов даже не внес на рассмотрение сессии горсовета предложение депутатов ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА об увеличении выплаты адресной помощи участникам боевых действий и ветеранам Великой Отечественной войны. К 25 октября - 74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков фракция ОппоБлока потребовала увеличить единоразовую помощь ветеранам из бюджета города до 10,4 млн гривен. Каждый из 694 участников боевых действий мог бы получить по 15 тысяч гривен. Напомним, жители Днепра провели митинг и обратились к Президенту с просьбой остановить воровство мэра Филатова. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

