| Общество | 16:47 | 22.10.2017 В Днепре уже включили 159 котельных По состоянию на сегодня, 22 октября, на 14:30 в работе 159 котельных. Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Тепло поставляется на: 1 692 жилых дома (Жилсервис, ОСМД, ЖСК); 94 детских садиков; 76 школьных учереждений; 46 лечебных заведений. В работе 16 районных котельных, и 143 домовых и квартальных котельных. План на 23.10.17 года. Запустить 62 котельных; Подать тепло на 460 жилых дома; Подать тепло на 52 садика; Подать тепло на 70 школьных учреждений; Подать тепло на 30 лечебных заведений. Работа по включению отопления выполняется совместно с представителями ПАО «Днепрогаз», «Жислервис-2» и КПЖРП «Самарского района», - написал он.

