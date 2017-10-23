В Днепре уже включили 159 котельных

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По состоянию на сегодня, 22 октября, на 14:30 в работе 159 котельных.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Тепло поставляется на:
1 692 жилых дома (Жилсервис, ОСМД, ЖСК);
94 детских садиков;
76 школьных учереждений;
46 лечебных заведений.
В работе 16 районных котельных, и 143 домовых и квартальных котельных.
План на 23.10.17 года.
Запустить 62 котельных;
Подать тепло на 460 жилых дома;
Подать тепло на 52 садика;
Подать тепло на 70 школьных учреждений;
Подать тепло на 30 лечебных заведений.
Работа по включению отопления выполняется совместно с представителями ПАО «Днепрогаз», «Жислервис-2» и КПЖРП «Самарского района», - написал он.