Украинские синхронистки впервые в истории завоевали серебро на чемпионате мира

Украинские синхронистки завоевали серебро на чемпионате по водным видам спорта в Будапеште, передает «ТСН».

Украинки получили от судей за свое выступление 94 балла. В результате, наша команда на 2.1 балла отстала от сборной Китая. 3-е место и бронзовые медали у сборной Японии - 93,2 балла.

Украинская команда выступала в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы и Марины Алексиевых.

Отметим, украинские спортсменки впервые в истории выиграли серебро чемпионата мира в синхронном плавании.

Нынешняя награда стала 6-й для сборной Украины на чемпионате в синхронном плавании, до этого наша сборная получила 5 бронзовых медалей.

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