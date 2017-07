| Спорт | 16:17 | 22.07.2017 Украинские синхронистки впервые в истории завоевали серебро на чемпионате мира Украинские синхронистки завоевали серебро на чемпионате по водным видам спорта в Будапеште, передает «ТСН». Украинки получили от судей за свое выступление 94 балла. В результате, наша команда на 2.1 балла отстала от сборной Китая. 3-е место и бронзовые медали у сборной Японии - 93,2 балла. Украинская команда выступала в составе Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы и Марины Алексиевых. Отметим, украинские спортсменки впервые в истории выиграли серебро чемпионата мира в синхронном плавании. Нынешняя награда стала 6-й для сборной Украины на чемпионате в синхронном плавании, до этого наша сборная получила 5 бронзовых медалей.

