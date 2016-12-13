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| Экономика/Банки/Налоги | 18:43 | 22.12.2016
Десять правил успешной торговли на рынке Форекс

Безусловно, каждый, кто приходит в мир финансов, мечтает достигнуть определенных вершин, как минимум, обеспечить дополнительный источник дохода, а как максимум – финансовую независимость. Что для этого нужно? Всевозможные книги и Интернет-ресурсы в один голос твердят, что на первом месте стоит самодисциплина трейдера. Он должен постоянно совершенствовать себя, работать со своими эмоциями, не допускать растерянности и азарта, использовать сильные и слабые стороны, а также быстро реагировать на любые изменения, происходящие на валютном рынке.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Forex.

С этим, конечно же, не поспоришь. Вот только останавливаться на одной лишь самодисциплине не стоит. Придется учитывать и некоторые другие стратегические нюансы, без которых успеха вам не видать. О них и пойдет речь в нашей статье.

10 правил для успешной торговли на рынке Форекс.

1. Открывайте позицию, лишь основательно подготовившись. Убедитесь, что она способна принести вам хорошую выгоду. Начинать стоит с небольших ставок, после чего можно добавлять по принципу пирамиды следующие.

2. Покупайте валюту при первом резком обвале цены и продавайте на первом быстром ценовом подъеме. Можно поступить и несколько иначе – покупать после отскока от нового максимума и продавать после того, как котировки впервые отскочат от нового минимума.

3. С осторожностью работайте на чересчур сильных колебаниях, поскольку в таком случае можно очень легко вылететь из рынка и понести существенные потери. Лучше переждать бурю, если вы пока не уверены в собственных силах. Так вы сохраните свои инвестиции и сможете проанализировать реакцию рынка на происшедшее событие.

4. Применяйте движущиеся стопы, когда рынок идет в вашу сторону. Ставьте стоп на 15% дальше от его текущей стоимости, исправляйте уровень цели. Для этого стоит воспользоваться подходящими инструментами, представленными на торговой платформе metatrader 4.

5. Управление капиталом – один из важнейших навыков, который вам предстоит освоить, если вы намерены добиться серьезных успехов на рынке Форекс. Боритесь за каждый доллар, избегайте даже минимальных убытков и не пытайтесь наращивать позицию, если видите ее убыточность. Делайте следующую покупку дороже предыдущей, а последующие продажи должны быть, наоборот, дешевле. Видя сильный подъем и отскок, перетерпите, выждите, пока цены отойдут к прежнему минимуму, но если этого не происходит, срочно открывайте позицию. В том случае, когда цена не стремится вверх, дожидайтесь появления новых возможностей.

6. Каждый день анализируйте свои открытые позиции, убедитесь, что они, как и в начальный момент, полностью соответствуют выбранной стратегии.

7. Основными составляющими успеха становятся продажа ближе к уровню сопротивления и покупка вблизи уровня поддержки. Если стоимость начала резко снижаться – быстро закрывайте позицию. Увидеть всю эту динамику можно на графиках, которые видят и остальные трейдеры.

8. Новичкам стоит набраться терпения, ведь открытые позиции, для того, чтобы принести вам прибыль, вынуждены перейти взлеты и падения. Поэтому относитесь спокойно к подобным явлениям, не зацикливайтесь на потерях, но не забывайте при этом делать работу над ошибками и учитывать все допущенные неточности.

9. Отбросьте советы других трейдеров по поводу производства ставок, не обращайте внимания на отчеты аналитических фирм. Единственный, кто сможет правильно сделать работу – это вы сами. Поэтому возьмите все силы в кулак и действуйте, опираясь на полученные знания и приобретенный опыт.

10. Не идите против тренда. Это основная ошибка, которую, к сожалению, допускают многие новички на рынке forex. Пускай продают медведи и покупают быки. Вы же совершайте сделку только после того, как будет замечено устойчивое направление рынка.

Эти десять правил должны помочь вам не просто начать торговлю на рынке Форекс, но и закрепиться здесь в кратчайшие сроки, повысить свою прибыльность и эффективность. Учитывайте каждый совет, не пренебрегайте ими и очень скоро вы поймете, что поставленные цели начинают понемногу достигаться.

 
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