| Экономика/Банки/Налоги | 13:29 | 01.01.2017 Приднепровская железная дорога отменяет предоплату на грузоперевозки В рамках реформирования железнодорожной отрасли с 1 января 2017 филиал вводит пилотный проект. В частности, в договорах на организацию грузовых перевозок будет отменено требование предварительной оплаты предоставленных услуг. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ПЖД. «Цель пилотного проекта - обеспечить равные условия сотрудничества грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов с государственным перевозчиком, исключить любые коррупционные проявления и непрозрачность в этой работе, улучшить качество услуг по организации грузовых перевозок, расширить клиентскую базу железнодорожного транспорта, увеличить объемы грузовых перевозок по железной дороге. С 3 января 2017 приглашаем грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов для подписания дополнительных соглашений к действующим договорам оказания услуг по организации грузовых перевозок или заключения новых. Обращаться следует в местные представительства регионального филиала», - говориться в сообщении. Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» поздравляет своих клиентов с новогодними и рождественскими праздниками, желает всем мира, добра и успешной деятельности.

