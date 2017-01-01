Приднепровская железная дорога отменяет предоплату на грузоперевозки

В рамках реформирования железнодорожной отрасли с 1 января 2017 филиал вводит пилотный проект. В частности, в договорах на организацию грузовых перевозок будет отменено требование предварительной оплаты предоставленных услуг.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ПЖД.

«Цель пилотного проекта - обеспечить равные условия сотрудничества грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов с государственным перевозчиком, исключить любые коррупционные проявления и непрозрачность в этой работе, улучшить качество услуг по организации грузовых перевозок, расширить клиентскую базу железнодорожного транспорта, увеличить объемы грузовых перевозок по железной дороге.

С 3 января 2017 приглашаем грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов для подписания дополнительных соглашений к действующим договорам оказания услуг по организации грузовых перевозок или заключения новых.

Обращаться следует в местные представительства регионального филиала», - говориться в сообщении.

Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» поздравляет своих клиентов с новогодними и рождественскими праздниками, желает всем мира, добра и успешной деятельности.

