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| Экономика/Банки/Налоги | 12:21 | 03.01.2017
Интеллектуальная торговля на валютном рынке Форекс

Универсальной торговой стратегии для работы на мировом финансовом рынке Форекс пока еще не создано и вряд ли ее стоит ожидать в ближайшей перспективе. Причина кроется в том, что каждый трейдер индивидуален и нуждается в особом подходе к торговле. Кто-то предпочитает внутридневную торговлю, у кого-то есть всего пара часов в вечернее время. Так или иначе, но у всех опытных игроков с течением времени вырабатывается своя собственная система торговли, которая, вместе с тем, строится на базе общих правил и принципов.

Новичкам также не стоит с головой бросаться в изобретение велосипеда, ведь опыт профессиональных трейдеров в наше время стал как никогда доступным. Начинать создание собственной стратегии следует с исключения психологических моментов торговли, которые в первую очередь вынуждают нас терять инвестиции. Поэтому уделите внимание эмоциональному фактору и откажитесь от интуитивных решений.

Подготовительный этап в создании интеллектуальной стратегии трейдинга

Для начала определите подходящий финансовый инструмент.Следующим шагом должен стать выбор брокера или дилингового центра. Здесь внимание стоит уделить на размер спреда, возможность использования центового счета и отсутствие ограничений по количеству сделок и виду выбранной стратегии. Положительным моментом станет работа брокера с торговым терминалом MetaTrader 4.

Выберите для себя подходящий источник новостей, на который можно будет опираться для прогнозирования valu tenkurs. Многие трейдеры отдают предпочтение финансовым колонком крупных информационных агентств или работают с новостями, представленными на сайте своего брокера.

Управление рисками и капиталом

Никогда не вносите на баланс депозита все имеющиеся у вас средства, а также не берите деньги в долг для инвестирования их на рынок Форекс. Не забывайте, что стоп-лосс также иногда может оказаться бесполезным.

Объем заключаемой сделки не должен превышать 10% от вашего баланса. Если же вы намерены увеличить доходность, делайте это не за счет кредитного плеча, а путем увеличения размера основного капитала. Тем самым вы быстрее придете к успеху, нежели повышая рискованность торговли. Определите для себя максимальный размер убытков, которого может достигнуть одна сделка, и не превышайте его, что бы ни случилось.

Торговля

Заключать сделку можно лишь имея полную уверенность в сохранении действующего тренда. Для входа лучше опираться на фундаментальные факторы, которые подтверждаются техническим анализом. Закрывайте убыточные позиции в кратчайшие сроки, а прибыльные сделки удерживайте открытыми по достижении максимального результата. Лучше, чтобы ордер закрывался тейк-профитом или стоп-лоссом.

Не стоит спешить во времятрейдингана финансови пазари, поскольку спешка всегда является причиной слива больших депозитов. Лучше отказаться от сделки, чем впоследствии корить себя за совершенную глупость.

Как видите, интеллектуальный трейдинг на международном финансовом рынке Форекс – это, в первую очередь, строгое следование выбранной стратегии, в которой вы предусмотрите все возможные факторы, начиная от суммы каждой сделки и заканчивая сигналами, на которые будете реагировать для ее закрытия. Самое главное, что вы должны учитывать при разработке стратегии – это исключение эмоционального фактора, ведь именно он в большинстве случаев приводит к появлению убытков. Если вы сомневаетесь – обратите внимание на профессиональных трейдеров, среди которых нет ни одного азартного игрока.
 
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