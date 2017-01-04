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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:48 | 06.01.2017
Синоптики рассказали о погоде в Днепропетровской области в Рождественскую ночь: осадки и гололед

В ночь с 6 на 7 января на территории Днепропетровской области ожидаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега с гололедицей.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

«Активный юго-западный циклон перемещается с юго-запада на юго-восток Украины. Главный удар на сегодняшний день приняли на себя Одесская и Николаевская области, там с ночи наблюдаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В Днепропетровской области в ночь с 6 на 7 января ожидаются осадки, местами в виде снега и мокрого снега. При таких перепадах температуры ожидается гололедица.

В воскресенье, 7 числа ожидаются осадки от умеренных до слабых в виде снега и мокрого снега. В воскресенье, 8 января, также ожидаются слабые осадки», - отметил он.

Читайте также: водителям Днепропетровщины запретили въезд в Николаевскую и Херсонскую области 
 
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Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

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