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| Общество | 11:51 | 20.02.2017
От гидроэлектростанции до мобильных приложений: первые 30 проектов поступило на конкурс стартапов «BESTINVEST», - Валентин Резниченко

Гидроэлектростанция, модернизированные фары для военных автомобилей, приложение для андроида, которое позволяет следить за качеством услуг. 30 проектов уже подали жители Днепропетровщины на конкурс стартапов «BESTINVEST». Прием заявок продлится до 10 марта. Три лучшие идеи воплотят в жизнь. Их авторам помогут найти инвесторов и запустить проект.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«ДнепрОГА помогает воплотить в жизнь стартапы жителей Днепропетровщины. Чтобы выбрать наиболее интересные и полезные идеи, запустили конкурс «BESTINVEST». За полторы недели поступило 30 заявок. Участники предлагают проекты в сфере ІТ-индутрии, производственных технологий, энергоэффективности, строительства. Присоединиться к ним и предложить свою идею может каждый. Лучшие задумки поможем реализовать», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Заявки на конкурс «BESTINVEST» будут принимать до 10 марта. Авторов 10 самых интересных идей пригласят презентовать свои проекты специальной комиссии. В ней - потенциальные инвесторы, работники Инвестиционно-инновационного центра при ДнепрОГА, специалисты в области, к которой относится проект.

Комиссия выберет три лучшие идеи. Их авторы получат поддержку в реализации проекта. Им помогут разработать бизнес-план, найти инвестора и запустить проект.

«Мы с партнером Константином Цимбалюком предложили создать сайт и мобильное приложение, где будут онлайн-трансляции из ресторанов, магазинов, СТО, частных школ. Это позволит потребителям контролировать качество услуг, а бизнесменам - доказать свою добросовестность и найти новых клиентов, - рассказал участник конкурса «BESTINVEST» Игорь Денисюк. - Самостоятельно уже начали «раскручивать» эту идею: получили авторское право, привлекли программиста. Но если нам помогут найти инвестора или новых партнеров, дело пойдет быстрее. Поэтому уже подал заявку на конкурс, сейчас пишу бизнес-план».

Чтобы присоединиться к конкурсу «BESTINVEST»,нужно до 10 марта заполнить заявку поссылке.
 
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Теги: Днепропетровщина

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