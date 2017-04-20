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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:37 | 07.05.2017
Ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили Александра Вилкула за поддержку и призвали всех отпраздновать День Победы в согласии и единстве

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими на Днепропетровщине. К ветерану из Каменского (Днепродзержинска) Александру Михайловичу Михайлову нардеп приехал домой. Он поздравил ветерана с наступающим праздником – Днем Победы и передал ему сертификат на приобретение медикаментов.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ОБ.

«В рамках адресной социальной программы Фонд Вилкула «Украинская перспектива» уделяет особое внимание ветеранам войны, пенсионерам и малоимущим. Они получают продукты, медикаменты, средства гигиены, постельное белье, бытовую техника и другая помощь, о которой просят. «Мы благодарны ветеранам за священную для нас Победу, за послевоенное восстановление страны. Они - настоящие герои. Мы продолжим оказывать им необходимую поддержку», - подчеркнул Вилкул.

Александр Михайлович Михайлов от имени ветеранов поблагодарил Александра Вилкула и его команду за системную помощь и поддержку.

«Власть забыла ветеранов, об их подвиге и о том, какой ценой досталась Победа нашему народу. Но я уверен, что пока есть такие люди как Александр Юрьевич, волонтеры фонда «Украинская перспектива», депутаты Оппозиционного Блока, мы не останемся одни, и память о Подвиге будет вечной. Мы помним, как в прошлом году, несмотря на попытки сорвать праздник, 9 мая прошел очень красивый и масштабный Марш Победы. Верим всем сердцем, что и этот День Победы мы отпразднуем все вместе. Мы призываем всех отпраздновать его в согласии и единстве, - сказал Александр Михайлович. – Хочу также сказать спасибо за заботу обо мне и о моей тяжелобольной супруге. Помощь от фонда «Украинская перспектива», которую мы получили с женой, очень важна для нас».

Председатель городской организации Оппозиционного Блока в г.Каменское Сергей Павлюк подчеркнул: «Чтить подвиг наших героев – святой долг и обязанность. В Каменском ко Дню Победы депутаты от Оппозиционного Блока оказали материальную помощь ветеранам, передали продукты питания, а также вместе с молодежью провели для них масштабный концерт с песнями военных лет и праздничным обедом. Девятого мая мы приглашаем всех каменчан в 11:00 к Мемориалу воинам-освободителям по улице Сергея Слисаренко (воинское кладбище по бывшей улице Скалика) на возложение цветов в память о героях и праздничный концерт. Встретим этот день все вместе».

Также в Каменском прошел субботник, на котором активисты Оппозиционного Блока вместе с Александром Вилкулом благоустроили памятник мирным жителям, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1941 г, а также привели в порядок близлежащую территорию. Такие субботники проходят с начала апреля во всех городах и районах Днепропетровщины в рамках программы Александра Вилкула по благоустройству памятников Великой Отечественной», - говориться в пресс-релизе.

Справка. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д. В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам.
За период с начала работы Фонда помощь получили около 150 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной. Фонд ведёт свою работу совместно с Красным Крестом и другими отечественными и международными организациями.
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