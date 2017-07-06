Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят, - Геннадий Гуфман

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.



Инициатор акции Геннадий Гуфман убежден, что Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Первые Дворовые игры проводились в 2016 году на ж/м Победа. В этом году география была расширена, турниры будут проведены также и на ж/м Левобережный и ж/м Тополь.

Данные мероприятия проводятся в первую очередь для тех, кому пришло время получать свой первый опыт дружбы и взаимовыручки, опыт соревнований и побед. Именно во дворах воспитывается характер, и мы очень надеемся, что эти мероприятия помогут в воспитании у детей если не характера чемпиона, то порядочного и достойного человека», - отметил Геннадий Гуфман.

Организатором Дворовых Олимпийских игр выступает гражданское объединение «Народное партнерство» (основатель – Геннадий Гуфман). Накануне в Днепре был проведен сбор заявок от желающих принять участие в соревнованиях.

«Для участия в соревнованиях мы получили большое количество заявок. Самое интересное, что заявки подавали не только взрослые, но и регистрировались и сами дети. Думаю, будет очень интересный финал, с учетом количества участников», - сообщил он.

По предварительным оценкам во 2-м сезоне Дворовых Олимпийских игр примут участие более 2 000 детей…. Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся сегодня во дворе по адресу проспект Героев, 4. Завтра, 23 июля, в 11:00 турнир продолжится во дворе по адресу проспект Героев, 33. Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь.

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