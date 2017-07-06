Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:07 | 22.07.2017
Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят, - Геннадий Гуфман

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.


Инициатор акции Геннадий Гуфман убежден, что Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Первые Дворовые игры проводились в 2016 году на ж/м Победа. В этом году география была расширена, турниры будут проведены также и на ж/м Левобережный и ж/м Тополь.
Данные мероприятия проводятся в первую очередь для тех, кому пришло время получать свой первый опыт дружбы и взаимовыручки, опыт соревнований и побед. Именно во дворах воспитывается характер, и мы очень надеемся, что эти мероприятия помогут в воспитании у детей если не характера чемпиона, то порядочного и достойного человека», - отметил Геннадий Гуфман.

Организатором Дворовых Олимпийских игр выступает гражданское объединение «Народное партнерство» (основатель – Геннадий Гуфман). Накануне в Днепре был проведен сбор заявок от желающих принять участие в соревнованиях.

«Для участия в соревнованиях мы получили большое количество заявок. Самое интересное, что заявки подавали не только взрослые, но и регистрировались и сами дети. Думаю, будет очень интересный финал, с учетом количества участников», - сообщил он.

По предварительным оценкам во 2-м сезоне Дворовых Олимпийских игр примут участие более 2 000 детей…. Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся сегодня во дворе по адресу проспект Героев, 4. Завтра, 23 июля, в 11:00 турнир продолжится во дворе по адресу проспект Героев, 33. Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь

Читайте также: Депутат горсовета Днепра сыграл в настольный теннис с участниками Дворовых Олимпийских игр
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепр

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
22.07.2017
16:17		 Украинские синхронистки впервые в истории завоевали серебро на чемпионате мира
22.07.2017
16:07		 Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят, - Геннадий Гуфман
22.07.2017
16:01		 В Николаеве столкнулись микроавтобус и грузовик: трое погибших
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика