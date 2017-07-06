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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:22 | 22.07.2017
Проведение Дворовых Олимпийски игр стимулирует ребят проводить свободное время не за компьютерами и телефонами, - мама участника соревнований

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр.

Мама одного из участника Дворовых Олимпийских игр Ася Устименко считает, что проведение подобных мероприятий стимулирует ребят проводить свободное время не за компьютерами и телефонами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

По ее словам, сын посоревновался в дисциплинах по дартсу, пинг понгу и настольному теннису.

«Проведение подобных мероприятий – очень правильная идея, потому что большинство ребят, как известно, сидят дома за компьютерами и телефонами. А спорт стимулирует их выйти на улицу проявить командный дух и стремление к победе.

Слова здесь лишние, по ребятам видно, как им это нравится. Дети бегут, записываются и участвуют. Очень приятно, такие мероприятия очень нужны», - рассказала она.

Напомним, сегодня на жм Победа-4 прошли первые соревнования в рамках 2-го сезона Дворовых Олимпийских игр. Инициатором акции является общественный деятель, основатель ГО «Народное партнерство» Геннадий Гуфман.

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Для участия в соревнованиях были собраны заявки от дворов жилмассивов Победа, Тополь, Левобережный. В рамках проекта будут проходит турниры каждые выходные, всего состоится около 20-ти соревнований во дворах, финальные состязания дворовых команд состоятся в середине сентября. Принять участие в отборочных турнирах могут все желающие от 5 до 16 лет. За графиком соревнований следите здесь.

Читайте также: «Дворовые Олимпийские игры помогут воспитать порядочных и достойных ребят», - Геннадий Гуфман
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Теги: спорт, Днепр

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