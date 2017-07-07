В Днепре 8-летний мальчик сбежал из дома и забрался на крышу

25 июля поздно вечером в патрульную полицию Днепра поступил вызов из Новокодакского района. Женщина, которая звонила, сообщила, что пропал ее 8-летний сын. Мальчик ушел из дома в 20.30 и не вернулся.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

«Пропажу» искали в течение часа по всем окрестным подвалам, чердакам, заброшенным стройкам. И нашли на крыше одного из домов, целого и невредимого. Что он там делал, ребенок пояснить не смог.

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