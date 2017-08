| Общество | 11:05 | 02.08.2017 На Приднепровской железной дороге выросло количество вагонов, поврежденных пользователями и разукомплектованных ворами В первом полугодии 2017 года на Приднепровской железной дороге обнаружили 505 грузовых вагонов, поврежденных пользователями, что на 7,4% превышает аналогичные показатели прошлого года (470 вагонов). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД. Наибольшее количество грузовых вагонов (244 единиц или более 48%) повредили на ПАО «АрселорМитталКривой Рог». Среди остальных предприятий, где в этом году часто получали повреждения вагоны, ОАО «ДМКД» (31 ед.), ГП «Бердянский морской торговый порт» (25 ед.), ОАО «Запорожсталь» (23 ед.), ОАО «Интерпайп ДнипроВтормет» (20 ед.). Основными причинами повреждения парка грузовых вагонов является нарушение действующих нормативов при выгрузке - 290 вагонов (57%), прежде всего магнитной шайбой (134 вагона); схода с рельсов - 127 вагонов (25%) и нарушения технических условий погрузки - 50 вагонов (10%). Средняя стоимость ремонта одного поврежденного грузового вагона по железной дороге за этот период составила 1,6 тыс. грн без схода с рельсов и почти 17 тыс. грн. в случае схода с рельсов. Предприятия-виновники повреждения вагонов уже компенсировали 99% суммы нанесенного ущерба (3,6 млн грн). С целью предупреждения повреждения вагонного парка в течение шести месяцев 2017 года работники дорожной инспекции по сохранению парка грузовых вагонов, вагонного хозяйства, хозяйств перевозок, коммерческой работы и маркетинга провели более 80 проверок промышленных предприятий и портов, где используются вагонный парк. По результатам инспекций была запрещена эксплуатация 17

вагоноопрокидывателей, 9 грейферов, одного горочного замедлителя, до устранения замечаний закрыты 78 стрелочных переводов и 56 подъездных путей. Железнодорожники направили более 100 писем в прокуратуру и почти 140 - в полицию. В 2017 году активизировались и расхитители элементов грузовых вагонов. За полгода на железной дороге было разукомплектовано 395 грузовых вагонов против 284 - за такой же период прошлого года, рост составил 39%. Наибольшее количество вагонов разукомплектовали на станциях Верховцево, Чаплино, Высунь, Новоблочная, Синельниково-1, Мелитополь. По фактам хищений направлены материалы в правоохранительные органы, на данный момент возбуждено 9 уголовных дел.

