Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
02.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Правила ввоза и использование автомобилей с ЕС»
02.08.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Профилактика и здоровье женщины во время беременности, родов и грудного вскармливания»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:05 | 02.08.2017
На Приднепровской железной дороге выросло количество вагонов, поврежденных пользователями и разукомплектованных ворами

В первом полугодии 2017 года на Приднепровской железной дороге обнаружили 505 грузовых вагонов, поврежденных пользователями, что на 7,4% превышает аналогичные показатели прошлого года (470 вагонов).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.

Наибольшее количество грузовых вагонов (244 единиц или более 48%) повредили на ПАО «АрселорМитталКривой Рог». Среди остальных предприятий, где в этом году часто получали повреждения вагоны, ОАО «ДМКД» (31 ед.), ГП «Бердянский морской торговый порт» (25 ед.), ОАО «Запорожсталь» (23 ед.), ОАО «Интерпайп ДнипроВтормет» (20 ед.).

Основными причинами повреждения парка грузовых вагонов является нарушение действующих нормативов при выгрузке - 290 вагонов (57%), прежде всего магнитной шайбой (134 вагона); схода с рельсов - 127 вагонов (25%) и нарушения технических условий погрузки - 50 вагонов (10%).

Средняя стоимость ремонта одного поврежденного грузового вагона по железной дороге за этот период составила 1,6 тыс. грн без схода с рельсов и почти 17 тыс. грн. в случае схода с рельсов. Предприятия-виновники повреждения вагонов уже компенсировали 99% суммы нанесенного ущерба (3,6 млн грн).

С целью предупреждения повреждения вагонного парка в течение шести месяцев 2017 года работники дорожной инспекции по сохранению парка грузовых вагонов, вагонного хозяйства, хозяйств перевозок, коммерческой работы и маркетинга провели более 80 проверок промышленных предприятий и портов, где используются вагонный парк. По результатам инспекций была запрещена эксплуатация 17
вагоноопрокидывателей, 9 грейферов, одного горочного замедлителя, до устранения замечаний закрыты 78 стрелочных переводов и 56 подъездных путей. Железнодорожники направили более 100 писем в прокуратуру и почти 140 - в полицию.

В 2017 году активизировались и расхитители элементов грузовых вагонов. За полгода на железной дороге было разукомплектовано 395 грузовых вагонов против 284 - за такой же период прошлого года, рост составил 39%. Наибольшее количество вагонов разукомплектовали на станциях Верховцево, Чаплино, Высунь, Новоблочная, Синельниково-1, Мелитополь. По фактам хищений направлены материалы в правоохранительные органы, на данный момент возбуждено 9 уголовных дел.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: транспорт, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
02.08.2017
11:44		 Сегодня трамваи Днепра изменят графики и маршруты курсирования
02.08.2017
11:34		 Урожай-2017: на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых
02.08.2017
11:19		 В Обуховке строят садик, аналогов которому еще нет в Украине - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика