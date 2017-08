| Общество | 11:34 | 02.08.2017 Урожай-2017: на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Анатолий Гайворонский рассказал, что на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «По состоянию на сегодняшний день в Днепропетровской области собрано ранних зерновых 96% площади. Оставшаяся площадь будет собрана до 5 августа. В текущем году было посеяно посевных площадей больше, чем в прошлом году, ориентировочно на 60 тыс. га. На сегодняшний день собрано 2, 445 млн тонн, планируется 2,55 млн тонн. Ориентировочно на 250 тыс. тонн, больше чем в прошлом году. Стоит отметить, что урожайность по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%», - рассказал он. Анатолий Гайворонский добавил, что на данный момент нет никаких оснований для подорожания цены на хлеб и зерно.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7