Урожай-2017: на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Анатолий Гайворонский рассказал, что на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«По состоянию на сегодняшний день в Днепропетровской области собрано ранних зерновых 96% площади. Оставшаяся площадь будет собрана до 5 августа.

В текущем году было посеяно посевных площадей больше, чем в прошлом году, ориентировочно на 60 тыс. га.

На сегодняшний день собрано 2, 445 млн тонн, планируется 2,55 млн тонн. Ориентировочно на 250 тыс. тонн, больше чем в прошлом году.

Стоит отметить, что урожайность по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%», - рассказал он.

Анатолий Гайворонский добавил, что на данный момент нет никаких оснований для подорожания цены на хлеб и зерно.

