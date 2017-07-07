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| Общество | 12:14 | 02.08.2017
MedicalDentalGroup – это уникальная клиника по своей структуре и концепции, - эксклюзивный представитель компании BTI (Испания)

1 августа челюстно-лицевой хирург отделения Львовской областной клинической больницы, генеральный директор «Биотехмедикал», эксклюзивный представитель компании BTI (Испания) Назар Яремчук провел в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup тренинг по плазмотерапии.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«MedicalDentalGroup – это уникальная клиника по своей структуре и концепции. Здесь очень эргономично размещено оборудование, кабинеты, лаборатория и другие помещения. А само здание находится в самом центре города. Также меня впечатлило то, как руководство и врачи MedicalDentalGroup относятся к стерильности оборудования и безопасности пациентов.

На сегодняшний день в Украине наблюдается тенденция к развитию биомедицины, технологий, которые связаны с биологией. Это процесс очень важен. На данный момент мы говорим о эксклюзивной системе имплантации BTI – технологии плазмотерапии, суть которой заключается в том, что мы берем кровь пациента и с помощью центрифуги разделяем фракции крови, получая чистую плазму. Таким образом, в ней не будет лейкоцитов, а только тромбоциты и фибрин, что улучшает регенерацию тканей в 2-2,3 раза в челюстно-лицевой хирургии. Не используется искусственная кость, а лишь потенциал собственной крови.

Внедрение технологии плазмотерапии с одной стороны уменьшает стоимость услуг для пациентов, а с другой стороны – позволяет достичь максимально эффективного результата. Мы используем систему имплантации BTI, если у пациента есть костные дефекты после удаления зуба или предыдущих манипуляций, выполненных неудачно. Ранее для таких операций нужно было использовать большое количество синтетической костной ткани животного происхождения. Это дорогостоящий процесс. Врачи MedicalDentalGroupпрактически единственные в Днепре владеют технологией плазмотерапии. При этом они не останавливаются на достигнутом, а постоянно совершенствуют свои знания. Так что, вполне возможно, вскоре благодаря врачамMedicalDentalGroup появятся новые направления в стоматологии, в которых можно будет использовать система имплантации BTI», - сказал он.
 
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Теги: здоровье, Днепр

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