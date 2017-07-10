Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
05.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Презентация книги «Діалоги з «нулів» военного корреспондента Константина Машовца»
07.08.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Аномальная жара в Днепропетровской области. Статистика и профилактика возникновения возгораний в экосистемах региона. Оказание помощи пострадавшим»
07.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре. Итоги мониторинга за 1-й квартал»
07.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Жители Днепропетровской области обращаются к Президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины ДОКБ им. Мечникова»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:36 | 04.08.2017
Секреты отбеливания зубов от MedicalDentalGroup: безопасность, доступность и эффективный результат

Белоснежная улыбка – мечта, которую вы легко сможете воплотить в реальность, если доверите свои зубы профессионалам клиники цифровой стоматологии MedicalDentalGroup. Лучшие стоматологи проводят химическое и лазерное отбеливание зубов только в клинических условиях, что гарантирует безопасность, безболезненность и долгосрочный эффективный результат.

За 1-2 дня перед отбеливанием в MedicalDentalGroup проводится профгигиена полости рта – это чистка и полировка зубов. Данная процедура нужна, чтобы убрать зубной налет. Если он есть, отбеливание будет неэффективным. После профгигиены назначается соответственное профилактическое лечение, в результате которого десна восстанавливается, и уже тогда проводится само отбеливание.

«Отбеливание бывает химическоеламповое и лазерное. Самое щадящее – это лазерное. Оно более эффективное, более инновационное. Лазер на 4 см прогревает вглубь тканей, соответственно, отбеливающий гель, нанесенный на зубы, проникает достаточно глубоко, раскрывает дентинные каналы, где находится пигмент, накопленный годами. В конце процедуры проводится глубокое фторирование. И в результате зубы остаются здоровыми и гладкими, красивыми, блестящими», - рассказывает главный врач стоматологической клиники MedicalDentalGroup Маргарита Черная.

Развенчиваем мифы – отбеливание зубов не вредно.

Сложился стереотип, что отбеливание – это вредно. Возможно, из-за того, что некоторые стоматологи долгое время отбеливали своим пациентам зубы содой. После такого отбеливания зубы несколько дней блестели, а затем постепенно темнели. На сегодняшний день стоматология шагнула далеко вперед, и отбеливание стало безопасной процедурой. В MedicalDentalGroup используются самые передовые технологии отбеливания зубов, которые позволяют сделать зубы красивыми и здоровыми.

Главный врач стоматологической клиники MedicalDentalGroup Маргарита Черная отметила, что отбеливание – процедура безболезненная. «Занимает она 1,5 часа. С технологической точки зрения отбеливание выглядит следующим образом: на зубы наносится гель, который активируется лазером, в результате чего отбеливаются более глубокие слои зуба. Эта процедура бесконтактная. При химическом отбеливании лазер не применяется. Единственное, что после процедуры зубы становятся более чувствительными. Это чувство проходит в течение нескольких часов. Чтобы снизить дискомфорт, в MedicalDentalGroup применяются специальные пасты», - рассказала она.

Противопоказанием отбеливания может быть беременность и сверхчувствительность зубов.

В MedicalDentalGroup проводится только клиническое отбеливание. Домашними видами отбеливания клиника не занимается. Это небезопасно и может нанести непоправимый вред зубам.

Читайте также: Врачи клиники MedicalDentalGroup осваивают технологии плазмолифтинга (ФОТО)

Противопоказаниями для отбеливания являются беременность и повышенная чувствительность зубов. Беременным отбеливание не проводится вообще.

Стоимость химического отбеливания составляет 3,5 тыс. грн, а лазерного – 5 тыс. грн

В последние годы процедура отбеливания стала достаточно доступной для широких слоев населения. Так, в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup стоимость химического отбеливания составляет 3,5 тыс. грн, а лазерного – 5 тыс. грн. Предварительная профилактика – от 1200 грн до 1850 грн. В зависимости от количества зубного камня, нуждается ли десна в лечении и т.д.

«После отбеливания зубов в MedicalDentalGroup результат сохраняется в течение года-двух или даже больше, если человек не употребляет в пищу много пищевых красителей: шоколада, красного вина, соевого соуса, вишневого сока, клюквенного морса и других продуктов, которые сильно прокрашивают зубы. Эти же продукты в течение 2 суток после отбеливания нельзя кушать всем, кто прошел процедуру. За 2 недели полностью восстанавливается структура тканей зуба, и тогда можно употреблять в пищу все любимые продукты», - рассказала Маргарита Черная.

Читайте также: MedicalDentalGroup: высокоточное протезирование за один день
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: здоровье, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
04.08.2017 15:31 В историческом музее Днепра пройдут «солнечные экскурсии» (ИНТЕРЕСНО)
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
Последние новости
04.08.2017
18:36		 Секреты отбеливания зубов от MedicalDentalGroup: безопасность, доступность и эффективный результат
04.08.2017
18:14		 В Николаеве из-за задымления в областной больнице эвакуировали более 400 человек
04.08.2017
17:31		 Медики рассказали, какие штаммы гриппа придут в Украину
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика