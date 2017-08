| Общество | 18:36 | 04.08.2017 Секреты отбеливания зубов от MedicalDentalGroup: безопасность, доступность и эффективный результат Белоснежная улыбка – мечта, которую вы легко сможете воплотить в реальность, если доверите свои зубы профессионалам клиники цифровой стоматологии MedicalDentalGroup. Лучшие стоматологи проводят химическое и лазерное отбеливание зубов только в клинических условиях, что гарантирует безопасность, безболезненность и долгосрочный эффективный результат. За 1-2 дня перед отбеливанием в MedicalDentalGroup проводится профгигиена полости рта – это чистка и полировка зубов. Данная процедура нужна, чтобы убрать зубной налет. Если он есть, отбеливание будет неэффективным. После профгигиены назначается соответственное профилактическое лечение, в результате которого десна восстанавливается, и уже тогда проводится само отбеливание. «Отбеливание бывает химическоеламповое и лазерное. Самое щадящее – это лазерное. Оно более эффективное, более инновационное. Лазер на 4 см прогревает вглубь тканей, соответственно, отбеливающий гель, нанесенный на зубы, проникает достаточно глубоко, раскрывает дентинные каналы, где находится пигмент, накопленный годами. В конце процедуры проводится глубокое фторирование. И в результате зубы остаются здоровыми и гладкими, красивыми, блестящими», - рассказывает главный врач стоматологической клиники MedicalDentalGroup Маргарита Черная. Развенчиваем мифы – отбеливание зубов не вредно. Сложился стереотип, что отбеливание – это вредно. Возможно, из-за того, что некоторые стоматологи долгое время отбеливали своим пациентам зубы содой. После такого отбеливания зубы несколько дней блестели, а затем постепенно темнели. На сегодняшний день стоматология шагнула далеко вперед, и отбеливание стало безопасной процедурой. В MedicalDentalGroup используются самые передовые технологии отбеливания зубов, которые позволяют сделать зубы красивыми и здоровыми. Главный врач стоматологической клиники MedicalDentalGroup Маргарита Черная отметила, что отбеливание – процедура безболезненная. «Занимает она 1,5 часа. С технологической точки зрения отбеливание выглядит следующим образом: на зубы наносится гель, который активируется лазером, в результате чего отбеливаются более глубокие слои зуба. Эта процедура бесконтактная. При химическом отбеливании лазер не применяется. Единственное, что после процедуры зубы становятся более чувствительными. Это чувство проходит в течение нескольких часов. Чтобы снизить дискомфорт, в MedicalDentalGroup применяются специальные пасты», - рассказала она. Противопоказанием отбеливания может быть беременность и сверхчувствительность зубов. В MedicalDentalGroup проводится только клиническое отбеливание. Домашними видами отбеливания клиника не занимается. Это небезопасно и может нанести непоправимый вред зубам. Читайте также: Врачи клиники MedicalDentalGroup осваивают технологии плазмолифтинга (ФОТО) Противопоказаниями для отбеливания являются беременность и повышенная чувствительность зубов. Беременным отбеливание не проводится вообще. Стоимость химического отбеливания составляет 3,5 тыс. грн, а лазерного – 5 тыс. грн В последние годы процедура отбеливания стала достаточно доступной для широких слоев населения. Так, в клинике цифровой стоматологии MedicalDentalGroup стоимость химического отбеливания составляет 3,5 тыс. грн, а лазерного – 5 тыс. грн. Предварительная профилактика – от 1200 грн до 1850 грн. В зависимости от количества зубного камня, нуждается ли десна в лечении и т.д. «После отбеливания зубов в MedicalDentalGroup результат сохраняется в течение года-двух или даже больше, если человек не употребляет в пищу много пищевых красителей: шоколада, красного вина, соевого соуса, вишневого сока, клюквенного морса и других продуктов, которые сильно прокрашивают зубы. Эти же продукты в течение 2 суток после отбеливания нельзя кушать всем, кто прошел процедуру. За 2 недели полностью восстанавливается структура тканей зуба, и тогда можно употреблять в пищу все любимые продукты», - рассказала Маргарита Черная. Читайте также: MedicalDentalGroup: высокоточное протезирование за один день

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7