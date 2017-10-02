Специалисты ДТЭК Днепроблэнерго рассказали, сколько потребуется времени городам Днепропетровщины для перехода на электроотопление

В ближайшее время некоторые города Днепропетровщины планируют перейти на индивидуальную систему отопления. В рамках круглого стола компания ДТЭК Днепрооблэнерго и мэры городов Днепропетровщины обсудили преимущества отказа от центрального газового теплоснабжения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Руководитель офиса стратегических проектов ДТЭК Игорь Маслов рассказал, сколько времени понадобится городам для перехода на электроотопление.

«Исследования показывают, что жители городов Днепропетровщины очень активно настроены на уход от централизованного отопления. Это значит, что тема, которую мы обсуждаем сегодня, уже созрела, и пора двигаться по этому пути. Наше ключевое предложение состоит в том, что поскольку электроотопление - это европейский тренд, и что важнее всего - желание жителей области, то этот переход нужно упорядоченно возглавить и двигаться по плану. Первый шаг – заказ схемы теплоснабжения.

Для перехода населенного пункта на отопление электроэнергией нужно около 2 лет. Этот шаг решит огромное количество проблем: качество (ведь наши сети лучше, чем тепловые), надежность, уход от газовой зависимости. Каждый год огромные суммы, десятки миллионов гривен выделяются из местных бюджетов, чтобы доплатить за газовое отопление. Использование электроэнергии как источник тепла просто избавит местные бюджеты от этого, а это значит, появится свободный ресурс на дороги, больницы, школы и т. д», - рассказал Игорь Маслов.

Читайте также: «Автономное электроотопление обойдется потребителю на 20-30% дешевле, чем централизованное», - Игорь Маслов



