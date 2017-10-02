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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:06 | 06.10.2017
Ада Роговцева поблагодарила днепровских врачей, которые спасли ее жизнь (ФОТО)

На этой неделе известная артистка театра Ада Роговцева гостит в Днепре. Визит звезды связан с всеукраинским театральным событием, инициированным председателем областного совета Глебом Пригуновым.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Фестиваль «Феерия Днепра», первый в своем роде, за последние дни собрал в нашем городе лучших актеров с любимыми спектаклями в Украине. Ада Николаевна будет играть в постановке «Соломон в юбке». Накануне выступления актриса провела несколько встреч, дала мастер-класс, посетила музей АТО, а сегодня пришла в больницу Мечникова.

Год назад именно в Днепре Ада Роговцева попала в реанимацию. Сразу же после концерта звезда заболела. Дала о себе знать перенесенная на ногах простуда, которая обернулась пневмонией. По словам самой Ады Николаевны, в больнице Мечникова она тогда родилась во второй раз.

«Год назад врачи здесь спасли мне жизнь, я им бесконечно благодарна!», - отметили Ада Роговцева.

К тому же, актриса отметила, что именно врачи являются ее любимой аудиторией, ведь медиков она чувствует в зале совсем по-особенному.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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