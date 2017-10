| Общество | 17:06 | 06.10.2017 Ада Роговцева поблагодарила днепровских врачей, которые спасли ее жизнь (ФОТО) На этой неделе известная артистка театра Ада Роговцева гостит в Днепре. Визит звезды связан с всеукраинским театральным событием, инициированным председателем областного совета Глебом Пригуновым. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета. Фестиваль «Феерия Днепра», первый в своем роде, за последние дни собрал в нашем городе лучших актеров с любимыми спектаклями в Украине. Ада Николаевна будет играть в постановке «Соломон в юбке». Накануне выступления актриса провела несколько встреч, дала мастер-класс, посетила музей АТО, а сегодня пришла в больницу Мечникова. Год назад именно в Днепре Ада Роговцева попала в реанимацию. Сразу же после концерта звезда заболела. Дала о себе знать перенесенная на ногах простуда, которая обернулась пневмонией. По словам самой Ады Николаевны, в больнице Мечникова она тогда родилась во второй раз. «Год назад врачи здесь спасли мне жизнь, я им бесконечно благодарна!», - отметили Ада Роговцева. К тому же, актриса отметила, что именно врачи являются ее любимой аудиторией, ведь медиков она чувствует в зале совсем по-особенному.

