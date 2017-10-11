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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:32 | 19.10.2017
В ОКБ им. Мечникова есть все необходимое для диагностики рака груди на ранней стадии, - Нина Рубан

Заместитель главного врача ОКБ. им. Мечникова Нина Рубан сообщила, что в ОКБ им. Мечникова есть все необходимое для диагностики рака груди на ранней стадии.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В развитых странах мира рак груди занимает 3 место по онкологическим заболеваниям у женщин, а в Украине и Днепропетровской области – 1 место. К сожалению, большую роль в этом играет отношение женщин к собственному здоровью. Если даже женщина подозревает, что что-то не так, она до последнего не обращается в больницу. А когда приходит, иногда бывает слишком поздно. Несколько лет назад у нас был случай, когда умерла беременная с раком груди. У нее был очень запущенный случай. Ее привезли из Кривого Рога в тяжелейшем состоянии.

К сожалению, профосмотры позволяют выявить рак груди в 30-35% случаев. Для более детального обследования нужно УЗИ, маммография. Если есть какое-то подозрение на опухоль, проводится пункция и другие клинические обследования, необходимые в этом случае. Все это можно сделать в больнице им. Мечникова. Мы призываем женщин внимательно относится к собственному здоровья, проходить осмотр у гинеколога, как минимум, раз в год и обращаться к специалистам, если вас начали беспокоить боли в груди, выделения и пр. Ведь рак груди – это не приговор. Выявленная на ранней стадии болезнь излечима», - сказала она.

Читайте также: Женщин Днепропетровщины приглашают на профосмотры в амбулатории
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