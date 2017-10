| Общество | 14:32 | 19.10.2017 В ОКБ им. Мечникова есть все необходимое для диагностики рака груди на ранней стадии, - Нина Рубан Заместитель главного врача ОКБ. им. Мечникова Нина Рубан сообщила, что в ОКБ им. Мечникова есть все необходимое для диагностики рака груди на ранней стадии. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В развитых странах мира рак груди занимает 3 место по онкологическим заболеваниям у женщин, а в Украине и Днепропетровской области – 1 место. К сожалению, большую роль в этом играет отношение женщин к собственному здоровью. Если даже женщина подозревает, что что-то не так, она до последнего не обращается в больницу. А когда приходит, иногда бывает слишком поздно. Несколько лет назад у нас был случай, когда умерла беременная с раком груди. У нее был очень запущенный случай. Ее привезли из Кривого Рога в тяжелейшем состоянии. К сожалению, профосмотры позволяют выявить рак груди в 30-35% случаев. Для более детального обследования нужно УЗИ, маммография. Если есть какое-то подозрение на опухоль, проводится пункция и другие клинические обследования, необходимые в этом случае. Все это можно сделать в больнице им. Мечникова. Мы призываем женщин внимательно относится к собственному здоровья, проходить осмотр у гинеколога, как минимум, раз в год и обращаться к специалистам, если вас начали беспокоить боли в груди, выделения и пр. Ведь рак груди – это не приговор. Выявленная на ранней стадии болезнь излечима», - сказала она. Читайте также: Женщин Днепропетровщины приглашают на профосмотры в амбулатории twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7