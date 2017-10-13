Брак за сутки днепрянки предпочитают оформлять с иностранцами

В Днепре действует пилотный проект Министерства юстиции «Брак за сутки», позволяющий молодоженам официально создать семью за один день. Больше трети таких браков в городе заключаются с иностранцами.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Екатерина Дацько.

«Около трети браков, заключенных за сутки, это браки с иностранцами. Преимущественно это граждане Израиля, Германии, Болгарии, Латвии, Канады и Великобритании. Это, так сказать, страны-лидеры данного рейтинга. Однако, считая и единичные случаи, можно сказать, что молодожены Днепра в этом плане охватывают практически всю географию мира», - рассказала Екатерина Дацько.

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