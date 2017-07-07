Новый учебный год ВСК «Юность» планирует начать с открытия новых секций по бадминтону, большому теннису и гимнастике, - директор спорткомплекса

Как ранее сообщили ИА «МОСТ-ДНЕПР», с 1 октября 2014 года в Павлограде начал свою работу водно - спортивный комплекс «Юность», где проводятся занятия по плаванию, гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, боксу, футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннис.

Директор водно-спортивного комплекса «Юность» Людмила Клюс рассказала, что с нового учебного года в ВСК «Юность» планируется открытие новых секций для ребят и их родителей.

Об этом она рассказала в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На протяжении летних каникул на базе водно-спортивного комплекса «Юность» проходили и будут еще проходить внутренние соревнования. Соревнования с участием воспитанников комплекса проходили на День защиты детей, Ивана Купала, День Конституции, и планируются спортивные соревнования на День независимости Украины.

Новый учебный год ВСК «Юность» планирует начать с открытия новых секций по таким дисциплинам, как бадминтон, большой теннис и гимнастика.

Ждем ребят и их родителей с 17 сентября», - рассказала она.

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Напомним, в ноябре 2016 года в спорткомплексе Палоградского химзавода «Юность» открылся первый в Украине мультиспортивный зал с высокоэкологичным покрытием. Новая площадка стала первой в Украине и седьмой по счету в Европе, где применялась современная высокотехнологичная методика строительства.

