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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 12:04 | 18.10.2017
В Днепре на базе СК «Метеор» прошел Чемпионат города по плаванию среди юниоров (ФОТОРЕПОРТАЖ)

С 11 по 13 октября в Днепре проходил Чемпионат города по плаванию среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 260 спортсменов от 11 до14 лет. Чемпионат проводился на базе СК «Метеор».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Городской чемпионат по плаванию среди юниоров является первым турниром в новом сезоне 2017/2018 и является отборочным. На соревнованиях отслеживаются перспективные пловцы, которые затем будут участвовать в чемпионате области и на всеукраинских соревнованиях по плаванию.

Цель данного турнира заключается в комплектации сильного состава спортсменов, который в дальнейшем будет выступать на чемпионате области и представлять наш город на чемпионате Украины среди юношей и юниоров», - рассказал директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор» Антон Кардаш.

«В городском чемпионате приняли участие 260 спортсменов по следующим дистанциям: 50 м на спине, 100 м вольным стилем, 400 м вольным стилем, 200 м баттерфляй и 200 м брасом.
Мы увидели лучших и перспективных пловцов Днепра, в то же время, отбирали команду для участия в украинских соревнованиях, который состоится в декабре, в Киевской области», - рассказал председатель федерации плавания г. Днепр Владимир Лашко.

«Занимаюсь плаванием с 4-х лет, сейчас мне 13. Сегодня принимаю участие в городских соревнованиях по плаванию в категории юниоры. Предпочитаю в плавание вольным стилем.
На каждых соревнованиях стараюсь победить и постепенно подойти к уровню олимпийского чемпиона. Ранее участвовал в городских и областных соревнованиях, где занимал 1, 2 и 3 места. К городскому турниру подготовился хорошо», - выразил свой боевой дух воспитанник СК «Метеор» Назар Геращенко.

«Сейчас мне 15 лет, занимаюсь спортом с 3-х, но усиленная подготовка началась с 7.
Сегодняшний результат, как для первого старта в этом сезоне не очень хороший, есть над чем поработать, буду тренироваться. Плыла 50м на спине, в данной дистанции нет ничего сложного, главное уверенность и настроение.
Могу сказать, что дальнейшая моя подготовка будет более серьезной.
Очень хорошо, что городская власть предоставила лучшим спортсменам возможность до конца года посещать тренировки бесплатно», - рассказала о своих впечатлениях от соревнований воспитанница СК «Метеор» Елизавета Сербина.

«Моей дочери Маргарите 14 лет. Она уже девятый год занимается плаванием в СК «Метеор». Маргарита добилась определенных успехов: она уже кандидат в мастера спорта и призер Чемпионатов Украины. Она также принимала участие в Чемпионате города по плаванию и должна была проплыть вольным стилем 100 м и 400 м.
Хочу выразить признательность городским властям за оказанную финансовую поддержку в рамках программы «Днепр - спортивная столица». Благодаря ей лучшие воспитанники спортивной школы до конца года имеют возможность бесплатно посещать тренировки. Это очень приятный бонус и хороший стимул для ребят.
От того, насколько здоровыми и успешными будут наши дети, зависит наше будущее и будущее нашей страны. Поэтому хочется, чтобы такая поддержка продолжалась и в дальнейшем», - выразила своё мнение мама воспитанницы СК «Метеора» Ольга Гартман.


 
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Теги: спорт, Днепр

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